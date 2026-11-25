Cztery etapy wymiany nawierzchni na Placu Narutowicza

Drogowcy rozpoczną układanie nowej nawierzchni w środę, 25 listopada. Prace potrwają do wtorku, 1 grudnia. W celu zminimalizowania utrudnień harmonogram podzielono na cztery fazy:

Etap I (od 25 do 27 listopada): roboty wystartują w środę około godziny 6:00 i potrwają do piątku do godziny 6:00. Zamknięte zostaną trzy pasy ruchu na odcinku między pętlą tramwajową a zawrotką przy ulicy Słupeckiej. Prjazd w stronę centrum będzie możliwy jednym pasem bliżej ulicy Filtrowej . Wyłączony z ruchu zostanie skręt w ulicę Słupecką oraz zawrotka. Objazd poprowadzi kierowców do Placu Zawiszy i z powrotem ulicą Grójecką.

roboty wystartują w środę około godziny 6:00 i potrwają do piątku do godziny 6:00. Zamknięte zostaną trzy pasy ruchu na odcinku między pętlą tramwajową a zawrotką przy ulicy Słupeckiej. Prjazd w stronę centrum będzie możliwy . Wyłączony z ruchu zostanie skręt w ulicę Słupecką oraz zawrotka. Objazd poprowadzi kierowców do Placu Zawiszy i z powrotem ulicą Grójecką. Etap II (27 listopada): w piątek od godziny 6:00 do 21:00 drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni. Kierowcy przejadą w stronę centrum jednym pasem zlokalizowanym przy torowisku tramwajowym . Przywrócona zostanie możliwość zawracania na Grójecką oraz skręt w ulicę Słupecką. Zablokowany będzie natomiast wyjazd z ulicy Filtrowej na plac. Objazd wyznaczono ulicami Raszyńską, przez Plac Zawiszy i Grójecką lub Akademicką do wyjazdu przy domu studenckim.

w piątek od godziny 6:00 do 21:00 drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni. Kierowcy przejadą w stronę centrum . Przywrócona zostanie możliwość zawracania na Grójecką oraz skręt w ulicę Słupecką. Zablokowany będzie natomiast wyjazd z ulicy Filtrowej na plac. Objazd wyznaczono ulicami Raszyńską, przez Plac Zawiszy i Grójecką lub Akademicką do wyjazdu przy domu studenckim. Etap III (30 listopada): w poniedziałek od godziny 6:00 przez pełną dobę zamknięte będą dwa pasy przy pętli tramwajowej na odcinku między Uniwersytecką a Filtrową. Przejazd do centrum odbędzie się jednym pasem po stronie ulicy Filtrowej .

w poniedziałek od godziny 6:00 przez pełną dobę zamknięte będą dwa pasy przy pętli tramwajowej na odcinku między Uniwersytecką a Filtrową. Przejazd do centrum odbędzie się . Etap IV (1 grudnia): we wtorek w godzinach 6:00-21:00 zajęte zostaną dwa pasy po stronie ulicy Filtrowej. Ruch w stronę centrum zostanie skierowany jednym pasem przy pętli tramwajowej. Kierowcy nie skręcą z placu w ulicę Filtrową. Objazd wyznaczono ulicami Grójecką, Niemcewicza i Raszyńską.

Piesi i autobusy z utrudnieniami, tramwaje jadą bez zmian

Dobra wiadomość czeka pasażerów komunikacji szynowej. Przez wszystkie cztery etapy prac tramwaje będą kursowały bez żadnych zakłóceń. Tymczasowe zmiany obejmą jedynie komunikację autobusową oraz ruch pieszych.

Podczas pierwszego etapu, od 25 do 27 listopada, autobusy linii 191 w kierunku Regulskiej zostaną skierowane na trasa objazdową. Od Placu Narutowicza pojadą ulicami Grójecką, Filtrową, Raszyńską, Wawelską i dalej Grójecką. Piesi muszą uważać na zamknięcia przejść. W pierwszym i drugim etapie nie przejdą pasami przy kawiarni z przystanków tramwajowych na Grójeckiej. Z kolei w trzecim i czwartym etapie wyłączone z użytku będzie przejście przez pasy przy ulicy Filtrowej.

Przebudowa Placu Narutowicza to zielona metamorfoza Ochoty

Wymiana asfaltu jest częścią większej inwestycji mającej na celu odmienienie Placu Narutowicza. Serce Ochoty zyska nowe chodniki wyłożone płyta granitową oraz bardziej zielony charakter. Dwa przystanki na pętli zostaną wydłużone, co pozwoli na obsługę dwóch najdłuższych składów tramwajowych jednocześnie.

Projekt kładzie duży nacisk na ekologię i komfort mieszkańców. Na placu pojawią się nowe drzewa i pergole dające chłód podczas upałów. Same torowiska tramwajowe zostaną z kolei pokryte rozchodnikiem, co stworzy estetyczny, zielony dywan w centrum dzielnicy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe