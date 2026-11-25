Z powodu braku zasilania w sieci trakcyjnej na Dworcu Centralnym pociągi skierowano przez Warszawę Śródmieście.

Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S3, Kolei Mazowieckich oraz innych przewoźników.

Od godz. 8:20 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w określonych środkach komunikacji.

Armagedon na kolei

Awaria na Dworcu Centralnym. Pociągi zmieniły trasy

Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Centralna. Z powodu braku zasilania w sieci trakcyjnej nad częścią torów pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej skierowano przez stację Warszawa Śródmieście.

Utrudnienia dotyczą między innymi pociągów SKM linii S3 oraz Kolei Mazowieckich. Niektóre składy mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconych relacjach. Problemy odczuwają również pasażerowie innych przewoźników. Opóźnienia wynoszą około 30 minut.

Opadła sieć trakcyjna. Wiadomo, jak doszło do awarii

TVN Warszawa informuje, że do usterki doszło podczas wyjazdu pociągu Intercity z sześcioma wagonami z Dworca Centralnego w kierunku Warszawy Wschodniej. W trakcie przejazdu opadła sieć trakcyjna. W konsekwencji doszło do problemów z zasilaniem nad częścią torów.

Wprowadzono honorowanie biletów KM i ZTM

Aby ułatwić pasażerom podróżowanie, od godz. 8:20 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i Zarządu Transportu Miejskiego. Bilety są honorowane we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, z wyjątkiem linii lokalnych L, a także w pociągach KM w I i II strefie biletowej.

Aktualne informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów można sprawdzać na Portalu Pasażera PKP PLK.