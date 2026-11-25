Godzina 2:00. Pędzą tiry, drżą kryształy

Wszystko zaczęło się od klasycznej dziennikarskiej interwencji. Sprawa była autentyczna i bolesna: pan Andrzej Bednarek (54 l.) z Sobuczyny pod Częstochową mieszkał w domu położonym zaledwie kilkanaście metrów od ruchliwej trasy, którą dzień i noc sunęły przeładowane, wielotonowe ciężarówki i śmieciarki wiozące odpady na pobliskie wysypisko.

Wstrząsy były tak potężne, że na ścianach pękał tynk, sufit sypał się na głowę, a ze starych mebli spadały szklanki. Wstrząśnięty i zdesperowany gospodarz w nocy wyskakiwał z łóżka, by ratować dobytek życia.

Dla wielu tradycyjnych gazet byłaby to szara, smutna notatka w dziale regionalnym zatytułowana nudnym urzędniczym żargonem: „Mieszkańcy Sobuczyny skarżą się na uciążliwy tranzyt ciężarówek”. Dla „Super Expressu” była to jednak czysta esencja reporterskiego fachu. Redakcja wiedziała, że aby przebić się przez znieczulicę urzędników i przykuć uwagę czytelnika, dramat trzeba odpowiednio pokazać na zdjęciach.

Fotoreporter SE uchwycił pana Andrzeja w niemal teatralnym, pełnym poświęcenia geście - w eleganckim stroju, z obiema rękami zapartymi o wielką politurowaną meblościankę pełną kryształów. Obok umieszczono zegar wskazujący „Godz. 2.00” oraz legendarny już tytuł: „Nie śpię, bo trzymam kredens”, a obok nadtytuł: „Gdy inni słodko śpią, Andrzej Bednarek trzyma kredens”.

Z kiosku na Kwejka i Demotywatory

W 2008 roku polski internet przeżywał swój pierwszy wielki boom na serwisy ze śmiesznymi obrazkami. Nie było jeszcze wszechwładnego TikToka czy memicznych profili na Instagramie. Królowały fora dyskusyjne, Gadu-Gadu, a wkrótce potem Kwejk i Demotywatory.

Ktoś kupił poranne wydanie gazety, rozłożył stronę z reportażem na domowym skanerze i wrzucił plik do sieci. W ciągu kilkunastu godzin strona z „Kredensem” stała się internetowym viralem. Szybko okazało się, że „trzymanie kredensu” przestało być wyłącznie żartem ze skanu gazety. Zjawisko zaczęło żyć własnym, autonomicznym życiem w języku potocznym Polek i Polaków.

Szkoła nagłówków „Super Expressu”

„Kredens” nie był ani pierwszy, ani ostatni. Tytułów, które zapisały się trwale w historii polskich mediów, nasza gazeta ma w swojej historii znacznie więcej. Oto kilka z nich: