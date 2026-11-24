Magda Adamowicz po raz pierwszy została mamą!

Magdę Adamowicz doskonale znają widzowie TVN-u. Ze stacją związana jest od wielu lat - początkowo pracowała jako researcherka i producentka w programie "Fakty po południu". W 2022 roku zadebiutowała przed kamerą jako prezenterka pogody. Z czasem stała się jedną z ulubienic widzów.

32-latka aktywnie działa też w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją pracę od kulis. Czasami dzieli się również życiem prywatnym. W lipcu 2024 roku poślubiła swojego wieloletniego partnera. Poznali się jeszcze w liceum i od tamtej pory są niemal nierozłączni.

W połowie czerwca podzieliła się z internautami radosną nowiną i wyznała, że razem z ukochanym spodziewają się pierwszego dziecka. Od tamtej pory Magda Adamowicz regularnie dzieliła się przebiegiem ciąży. Na początku sierpnia zdradzili, że zostaną rodzicami dziewczynki.

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Magda Adamowicz opowiedziała o porodzie

15 listopada Magda Adamowicz opublikowała nagranie, w którym poinformowała, że jej córeczka jest już na świecie! "Nasza Dziewczynka jest już z nami" - napisała. Pod postem od razu zaroiło się od gratulacji. Wśród licznych komentarzy można znaleźć również te od znanych znajomych z branży, w tym od koleżanek z redakcji.

We wtorkowe popołudnie postanowiła podzielić się relacją z pobytu w szpitalu. Prezenterka wyznała, że miała bardzo dobre doświadczenie i czuła się zaopiekowana przez personel placówki. Okazało się jednak, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Adamowicz, która chciała rodzić naturalnie, musiała mieć cesarkę.

Rano lekarz prowadzący podjął decyzję o cesarskim cięciu. Cieszę się, że nie zwlekano i gdy pojawiły się wskazania, po prostu zadbano o nasze bezpieczeństwo. Po całej nocy byłam już zresztą wykończona bólem i brakiem snu. Z planu A przeszliśmy na plan B. I był to najlepszy plan dla nas - napisała.

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