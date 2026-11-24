Poznali się na lodowisku. Na wspólne życie musieli poczekać

Daniel i Faustyna poznali się na lodowisku w Białymstoku. Po latach Faustyna wspominała w rozmowie z "Jastrząb Post", że Daniel był bardzo wygadany i właśnie tym ją ujął.

My pierwszy raz spotkaliśmy się na lodowisku w Białymstoku. Ja właśnie studiowałam w tym mieście, natomiast Daniel mieszkał pod Białymstokiem. Natomiast to nie była miłość od pierwszego spojrzenia. Daniel jest bardzo wygadany, więc na pewno tym mnie wtedy urzekł. Jemu, pamiętam, że potem bardzo przeszkadzało to, że ja się spóźniam, więc docieraliśmy się.

Po roku czy dwóch, dziś Faustyna nie pamięta już dokładnie - para się rozstała. Wtedy Daniel poznał Ewelinę Golczyńską, z którą po kilku spotkaniach wziął ślub i na świat przyszła ich córka, Laura. Małżeństwo jednak nie przetrwało i Daniel znów był wolny.

Tak drogi młodego Martyniuka i Faustryny zeszły się ponownie. W 2022 r. para się zaręczyła, a październiku 2023 r. Daniel i Faustyna wzięli ślub na Bali. W Wielkanoc 2024 r. zorganizowali kolejną uroczystość ślubną, tym razem w Polsce, w rodzinnych stronach Faustyny.

Doczekali się syna. Wkrótce pojawiły się problemy

W 2025 r. na świecie pojawił się Florian, syn Daniela i Faustyny. Narodziny dziecka nie oznaczały jednak końca problemów w związku. Jesienią 2025 r. Daniel informował na Instagramie o rozstaniu z żoną. Przekonywał wówczas, że była to wspólna decyzja podjęta w szacunku i pokoju. Wyjechał też do Hiszpanii i zapowiadał, że nie pojawi się na chrzcie syna. Ostatecznie jednak przyjechał na uroczystość.

W kolejnych miesiącach temat ich małżeństwa regularnie wracał w mediach. We wrześniu 2026 r. Faustyna była pytana o sytuację w związku. Starała się nie przesądzać o jego przyszłości, podkreślając, że najważniejszy jest dla niej syn. W rozmowie z "Faktem" mówiła:

Nie zależy na tym, żeby napędzać dalej aferę, jaki Daniel jest zły, niedobry i tak dalej. Jego zachowania są nie do zaakceptowania, nie do wytłumaczenia, natomiast znam tego drugiego Daniela, który też dla rodziny poszedł na terapię.

Pod koniec października 2026 r. Faustyna ponownie stanęła w obronie męża. W rozmowie z Kozaczek.pl odniosła się do pomysłu jego ubezwłasnowolnienia.

Daniel jest osobą inteligentną, świadomą, nie rozumiem w ogóle skąd ten pomysł.

Jednak na pytanie, czy jeszcze męża kocha Faustyna nie umiała wówczas jednoznacznie odpowiedzieć.

Daniel Martyniuk mówi wprost o rozwodzie

24 listopada 2026 r. "Super Express" skontaktował się z Danielem i zapytał go o udział Faustyny w programie "Królowa przetrwania". W produkcji występuje również jego matka, Danuta Martyniuk.

Syn gwiazdora disco polo nie chciał jednak komentować telewizyjnych planów żony. Zamiast tego przekazał informację, która nie pozostawia wiele miejsca na domysły.

Jesteśmy w trakcie rozwodu. Nie interesuje mnie to, dziękuję.

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