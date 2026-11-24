Na ławie oskarżonych siedzi ze stoickim spokojem. Przed sobą ma rozłożone kilkadziesiąt kartek, które metodycznie wertuje. Noga założona na nogę, wzrok wbity w przestrzeń. Sprawia wrażenie, jakby dramat rozgrywający się na sali sądowej zupełnie go nie dotyczył.

Ale gdy świadkowie zaczynają mówić, na jaw wychodzi przerażająca prawda o miesiącach terroru, który zgotował swojej byłej żonie, znanej i lubianej nauczycielce Katarzynie K.

Proces Roberta K., oskarżonego o zabójstwo 46-latki, od samego początku był pełen napięcia. Jeszcze przed przesłuchaniem pierwszych świadków we wtorek (24 listopada) obrońca z urzędu złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącej. Oskarżony poparł go bez wahania.

Po naszym pierwszym kontakcie, przewodnicząca jest skrajnie nieobiektywna, skrajnie nieobiektywnie prowadzi tę sprawę − stwierdził chłodno. Sąd stwierdził, że wniosek zostanie rozpatrzony, ale nie przerwano czynności i na salę zapraszano kolejnych świadków.

Przerażające zeznania świadków

Jak zeznała na sali Agnieszka G., Robert K. przyznał się do swoich zamiarów na długo przed zbrodnią. Po tym, jak pobił i potwornie skatował żonę, miał powiedzieć ze spokojem słowa, które mrożą krew w żyłach.

Chciałem przeprowadzić egzekucję, ale jestem za miękką pałą i nie dałem rady − przeczytała zeznania świadka z 30 marca 2026 roku przewodnicząca.

Nie wyobrażam sobie, żeby osoba, którą kocha drugą osobę, jest w stanie zrobić coś takiego − czytała dalej sędzia Izabela Lendzion.

Ostatnie chwile Katarzyny K.

Inni świadkowie potwierdzali, że Katarzyna K. żyła w ciągłym strachu. Robert K. zasypywał ją groźbami. „Skończę tę sprawę z tobą do końca tego roku” oraz „Przyjdę po ciebie w poniedziałek, a jak nie, to na pewno dopadnę cię w piątek” − to tylko niektóre z wiadomości, o których opowiadała w sądzie Barbara K.

Gdy pewnego wieczoru Robert podjechał pod dom na motorze, na sam dźwięk silnika wpadła w panikę. W domu zebrała się wówczas grupa około ośmiu osób, bo panicznie bała się pozostać z nim sam na sam − mówiła świadek.

Inny świadek, Damian B., zeznał, że sam czuł się zagrożony. Robert K. miał mu powiedzieć, że „jest kolejny na liście”, a on sam „miał być na drugim miejscu do zabicia”.

Obraz tragedii z 9 grudnia 2025 roku dopełniły zeznania policjantki, która jako jedna z pierwszych dotarła na miejsce zbrodni.

Zastaliśmy Katarzynę K., która miała wiele ran i której udzielana była pomoc przez inną kobietę. Przejęliśmy czynności pomocy przedmedycznej. Usta i nos kobiety były zalane krwią, nie dysponowaliśmy maseczką, więc ograniczyłam się do masażu serca − relacjonowała funkcjonariuszka Małgorzata N.

26

Zatrzymanie Roberta K. po zabójstwie

Kobiety nie udało się uratować. Wokół jej ciała, na ścianach i meblach, znajdowały się liczne rozbryzgi krwi. Narzędzia zbrodni nie odnaleziono. Sprawca zbiegł.

Po dokonaniu zbrodni Robert K. uciekł samochodem. Niedługo później sam pojawił się na komendzie policji w Pruszkowie.

Na komendę wszedł mężczyzna z zakrwawionymi dłońmi. Powiedział, że nazywa się Robert K. i nie pamiętam słów, ale to brzmiało coś w stylu: „to ja zabiłem żonę” − zeznawał policjant Mateusz G., który dokonał zatrzymania.

Oskarżony z ławy podpowiedział świadkowi, że jego słowa brzmiały: „skrzywdziłem żonę”. Mężczyzna był spokojny. Wyjawił, że nóż, którym zadał śmiertelne ciosy, zostawił w samochodzie zaparkowanym przed komendą.

Jeszcze bardziej osobisty wymiar sprawy ukazała sytuacja z matką oskarżonego. Gdy 70-letnia kobieta miała zdecydować, czy będzie zeznawać, Robert K. przerwał posiedzenie.

Nie męcz się − rzucił w jej stronę, a po chwili zwrócił się do sądu: − Tak będziecie męczyć kobietę?!

Sąd natychmiast go zdyscyplinował. Ostatecznie matka skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań i opuściła salę.

W trakcie kilkugodzinnej rozprawy oskarżony kilkukrotnie próbował zadawać pytania świadkom. Zasypywał również sąd swoimi oświadczeniami.

Wszyscy mówią, jaka to Kasia jest biedna, że musiała uciekać przede mną, a ja chcę tylko pokazać, jaka jest jej prawdziwa twarz. Dowiedziałem się, z kim żyłem przez ćwierć wieku i nigdy nie spodziewałem się, że taka osoba, może opowiadać tak zmyślone historie o mnie − stwierdził oskarżony.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w podwarszawskim Ruścu. 52-letni wtedy Robert K. brutalnie zamordował swoją byłą żonę, 46-letnią Katarzynę K. Kobieta, mimo zgłaszanych gróźb i zakazu zbliżania, nie doczekała się skutecznej ochrony. Dzień przed śmiercią otrzymała SMS o treści: „Idę po ciebie”.

Katarzyna K. była znaną w okolicy pedagożką, prowadziła szkołę językową i centrum edukacyjne, a także uczyła w podstawówce w Woli Krakowiańskiej.

15