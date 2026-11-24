To, co ojczym Kamilka, Dawid B., mu robił, woła o pomstę do nieba. „Matka” Kamilka nie zrobiła nic, by chronić syna przed sadyzmem i okrucieństwem partnera. Męka dzieciaka trwała latami. Ostatni, tragiczny akord miał miejsce 29 marca 2023 r. Dawid B. zamknął Kamilka w kabinie prysznicowej. Tam oblewał go wrzątkiem, bił, a na koniec rzucił 8-latka na rozgrzany piec.

Chłopiec doznał potwornych obrażeń. Przez 35 dni lekarze walczyli o jego życie. 8 maja 2023 r. jego serduszko przestało bić.

Kamilek umierał w szpitalu. Cała Polska patrzyła na tę tragedię

Ta straszliwa tragedia odbiła się szerokim echem w całym kraju. Historia Kamilka wstrząsnęła Polakami. Jak to możliwe, że dziecko było krzywdzone, a dorośli, którzy powinni je chronić, nie zdołali przerwać jego gehenny?

Śmierć 8-latka wywołała również ogromną dyskusję o tym, jak państwo chroni dzieci przed przemocą. W następstwie tragedii uchwalono przepisy określane potocznie jako „lex Kamilek”. Ich celem było wzmocnienie systemu ochrony małoletnich przed przemocą, także poprzez zwiększenie obowiązków związanych z reagowaniem na krzywdzenie dzieci.

Ale dla Kamilka było już za późno.

11

Główny oprawca, Dawid B. (30 l.), został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B. (38 l.) usłyszała wyrok 16 lat odsiadki. Teraz prokuratura mówi jasno: to za mało! Śledczy zaskarżyli wyrok i chcą surowszych kar dla wszystkich oskarżonych.

Ale to nie wszystko. Prokuratura chce także, by ponownie zająć się sprawą zarzutu molestowania małoletniej, od którego Dawid B. został uniewinniony. Śledczy domagają się uchylenia tej części wyroku i ponownego przeprowadzenia procesu.

Prokurator nie zgadza się z rażąco niewspółmiernie łagodnym rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakresie odpowiedzialności karnej oskarżonych. Apelacja kwestionuje wyrok i ustalenia Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakresie dotyczącym kwalifikacji prawnej czynów przypisanych Dawidowi B. i Magdalenie B., w zakresie uniewinnienia Dawida B. od zarzutu molestowania seksualnego osoby małoletniej poniżej piętnastego roku życia oraz w zakresie wymiaru kar orzeczonych wobec wszystkich czterech oskarżonych – poinformował „Super Express” prok. Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Prokuratura idzie po surowszy wyrok dla kata Kamilka

Śledczy chcą, aby Dawid B. został skazany za zabójstwo z zamiarem ewentualnym. To jeden z najważniejszych punktów apelacji.

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał bowiem, że mężczyzna nie odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, jak chciała prokuratura. Zmienił kwalifikację prawną czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć dziecka. Dawid B. dostał za to 25 lat więzienia.

Prokuratura uważa tę karę za rażąco łagodną.

Wróci też wątek molestowania małoletniej

To może być jeden z najbardziej bulwersujących elementów apelacji.

Dawid B. został uniewinniony od zarzutu dotyczącego molestowania seksualnego osoby małoletniej poniżej 15. roku życia. Prokuratura nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem i chce uchylenia wyroku w tej części.

Śledczy domagają się ponownego przeprowadzenia procesu w tym zakresie.

13

Prokuratura chce też surowszej kary dla matki Kamilka

Na celowniku śledczych znalazła się również Magdalena B. Kobieta została skazana na 16 lat więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem i jego braciszkiem Fabianem.

Prokuratura chce jednak, by odpowiadała również za pomoc w zabójstwie. Zdaniem śledczych matka nie zrobiła nic, by ratować Kamilka po tym, jak Dawid B. oblał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec.

Śledczy chcą zaostrzenia kar również wobec Anety J. i Wojciecha J. Oboje zostali skazani za nieudzielenie pomocy Kamilkowi. Aneta J. dostała sześć miesięcy więzienia, a Wojciech J. dziesięć miesięcy. Wobec obojga wykonanie kar zostało warunkowo zawieszone.

Na apelację trzeba było długo czekać

Prokuratura długo czekała na pisemne uzasadnienie wyroku. Dokument wpłynął do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dopiero 6 listopada 2026 r. Po jego analizie śledczy zdecydowali się zaskarżyć wyrok.

Apelacja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku została wysłana 20 listopada 2026 r. do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

23