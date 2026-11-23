Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 1 na 2 maja 2026 roku na ulicy Małachowskiego w Będzinie. Mario Zarychta (37 l.) mijał się z Bogusławem R. (27 l.), zawodnikiem MMA. Na nagraniu z monitoringu widać, jak przez kilka sekund oskarżony coś mówi do 37-latka. Mario zatrzymuje się i odwraca w jego stronę. Ręce ma opuszczone wzdłuż ciała.

Nagle Bogusław R. zadaje cios. Mocny. Niespodziewany. Mario upada na plecy i głową uderza w bruk ulicy. Traci przytomność. Otrzymuje jeszcze kilka mocnych kopnięć, również takich zadawanych z góry.

Po zdarzeniu Bogusław R. oddala się z ulicy Małachowskiego. Na miejscu pojawiają się ratownicy medyczni, którzy przez długi czas próbują przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Niestety, 37-latka nie udaje się uratować. Była majówka 2026 roku.

Oskarżony o zabójstwo uciekł do Gdańska. Teraz odpowiada przed sądem

Po śmiertelnym ataku Bogusław R. wyjechał do Gdańska. To właśnie tam policjanci zatrzymali go w wynajmowanym mieszkaniu. Od tego czasu mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie.

Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu toczy się jego proces. 27-latek odpowiada za zabójstwo Mario Zarychty. Na ławie oskarżonych zasiadają również jego znajomi, Klaudia F. i Sergiusz D., którzy byli obecni na miejscu zdarzenia. Oboje zostali oskarżeni o nieudzielenie pomocy umierającemu mężczyźnie.

Proces zbliża się do końca, jednak najnowszy wniosek obrońcy Bogusława R. może wpłynąć na dalszy przebieg postępowania.

"Choroba bokserów" mogła wpłynąć na poczytalność oskarżonego? Obrona chce nowych badań

Janusz Zaleski, obrońca 27-latka, wystąpił z wnioskiem o powołanie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii sportowej oraz neurologii. Chciał ustalić, czy Bogusław R. w chwili ataku na 37-latka był poczytalny.

W centrum zainteresowania obrony znalazła się tzw. encefalopatia bokserska, określana również jako otępienie bokserskie. Tak nazywa się choroba, na którą zapadają sportowcy, zwłaszcza ci którzy uprawiają sporty walki. To schorzenie neurodegeneracyjne mózgu. Powstaje w wyniku wielokrotnych, powtarzających się urazów i wstrząsów głowy. Jej objawem jest m.in. impulsywność i agresja.

Obrona chce sprawdzić, czy ciosy otrzymywane przez Bogusława R. podczas walk mogły mieć wpływ na jego zachowanie w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.

Treść wniosku przedstawiła podczas rozprawy sędzia Karolina Hadrych-Barańska, przewodnicząca składu orzekającego.

W uzasadnieniu wniosku obrońca wskazuje, że ponieważ oskarżony jest czynnym sportowcem i uprawia sporty walki, to ciosy otrzymywane w czasie walk mogą powodować zaburzenia typu encefalopatia bokserska. To zaburzenie, ta choroba, mogła mieć wpływ na ograniczoną poczytalność oskarżonego. Skutkuje to pewnego rodzaju nadpobudliwością nad którą oskarżony miałby nie mieć wpływu, brakiem kontroli reakcji swego organizmu

- stwierdziła sędzia Karolina Hadrych-Barańska, referując argumentację obrony.

Na razie nie ma jednak rozstrzygnięcia, które potwierdzałoby, że oskarżony cierpi na takie schorzenie lub że mogło ono wpłynąć na jego poczytalność.

„Jestem załamany psychicznie”. Bogusław R. zabrał głos przed sądem

Do argumentów przedstawionych przez obrońcę odniósł się również sam oskarżony. Bogusław R. przekonywał, że ma problemy z emocjami i potrzebuje pomocy specjalisty.

Doskwiera mi trauma. Jestem załamany psychicznie. Nie radzę sobie z emocjami. W zakładzie karnym nie chcą mnie posłać do psychologa. A ja się chcę leczyć, chcę się poddać obserwacji

- mówił Bogusław R. podczas rozprawy.

Mężczyzna kilkukrotnie powtarzał swoje słowa, podkreślając, że chce poddać się leczeniu i obserwacji.

Sąd zwrócił się do biegłych. Czy będzie przełom w procesie?

Sąd nie rozstrzygnął od razu wniosku obrońcy o przeprowadzenie kolejnych badań. Zdecydował natomiast, że zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia do biegłych, którzy wcześniej oceniali już stan psychiczny Bogusława R.

Specjaliści mają odpowiedzieć na pytanie, czy encefalopatia bokserska może wpływać na poczytalność człowieka, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

W trybie pilnym poprosiliśmy biegłych o wskazanie czy choroba o nazwie encefalopatia bokserska w ogóle wpływa na poczytalność. Czy może ją wyłączyć, czy może ją ograniczyć? Uważam, że otrzymamy taką informację jeszcze przed kolejnym terminem rozprawy i wtedy będziemy mogli się zastanowić nad tym wnioskiem dowodowym

- zapowiedziała sędzia Karolina Hadrych-Barańska.

Od stanowiska ekspertów może zależeć, czy sąd dopuści kolejne dowody i zdecyduje o dalszych badaniach oskarżonego.

Ojciec zabitego 37-latka nie chciał oglądać nagrania z monitoringu

Jednym z najbardziej poruszających momentów rozprawy było odtworzenie nagrania z kamery monitoringu, która zarejestrowała przebieg tragicznego zdarzenia na ulicy Małachowskiego.

W sali sądowej obecny był ojciec Mario Zarychty, występujący w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Mężczyzna nie chciał oglądać dramatycznych chwil, w których jego syn został zaatakowany.

Wcześniej sprzeciwił się również wnioskowi obrony dotyczącemu możliwego wpływu encefalopatii bokserskiej na poczytalność Bogusława R.

Oskarżony jednym ciosem powalił mojego syna, a potem go dobił, choć ten nie był w stanie się już bronić. Leżał. Opinia o jego poczytalności już jest wydana. Poza tym na pierwszej rozprawie oskarżony twierdził, że jest jedynie amatorem, że nie walczył dużo, a teraz jest z kolei zawodowcem. Ja nie wybaczę jako ojciec, serce mnie boli będzie bolało zawsze, bo zabił mi jedynego syna

- mówił ojciec Mario Zarychty podczas rozprawy.

Teraz sąd czeka na dodatkowe stanowisko biegłych. Dopiero po jego otrzymaniu będzie mógł zdecydować, czy argumenty obrony uzasadniają przeprowadzenie kolejnych badań Bogusława R. i czy wpłyną na dalszy przebieg procesu o zabójstwo 37-latka.