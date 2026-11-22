Niebezpieczna pułapka pod ziemią

Jak poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, zgłoszenie wpłynęło około godziny 11:04. Dotyczyło psa rasy labrador, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że zwierzę znajduje się na głębokości około czterech metrów. Było przytomne i zachowywało spokój.

Strażacy najpierw zabezpieczyli teren i przeprowadzili pomiary atmosfery wewnątrz studzienki. Sprawdzono obecność niebezpiecznych gazów oraz poziom tlenu. Badania nie wykazały żadnego zagrożenia dla ratowników ani zwierzęcia.

„Wafel” spokojnie czekał na pomoc

Jak przekazał portalowi Dawid Strączek, oficer prasowy rudzkiej straży pożarnej, labrador miał na imię „Wafel”. Zwierzę zachowywało się wyjątkowo spokojnie mimo stresującej sytuacji.

- „Wafel” siedział na dnie studzienki i zachowywał się tak, jakby czekał na naszą pomoc. Współpracował, można powiedzieć - relacjonował strażak w rozmowie z TVN24.

Ratownicy wykorzystali sprzęt do ratownictwa wysokościowego i bezpiecznie wydobyli psa na powierzchnię. Cała akcja trwała nieco ponad pół godziny. Działania zakończono o godz. 11:38.

Skończyło się na strachu

Po wydostaniu ze studzienki pies został przekazany właścicielce. Według informacji przekazanych przez strażaków, zwierzę nie odniosło poważnych obrażeń. Miało jedynie niewielkie otarcie nad prawym okiem.

- Można powiedzieć, że wszystko zakończyło się szczęśliwie - podkreślił Dawid Strączek.

Strażacy apelują o zabezpieczanie studzienek

To kolejny przypadek, który pokazuje, jak groźne mogą być niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne. Takie pułapki stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Jak zauważają media, podobne interwencje strażacy podejmowali już wcześniej w różnych częściach kraju, ratując psy, które wpadły do odkrytych studzienek i nie potrafiły wydostać się o własnych siłach.

Tym razem historia zakończyła się szczęśliwie. Dzięki szybkiej reakcji świadków i profesjonalnej akcji ratowników „Wafel” wrócił do domu cały i zdrowy.

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