Telewizyjna Dwójka wyemitowała w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, wyczekiwany przez widzów wielki finał programu "Szansa na sukces. Opole 2027". W decydującym starciu wzięło udział jedenaścioro uzdolnionych wokalistów, którzy wcześniej wygrali swoje odcinki eliminacyjne. Stawką tej rywalizacji była przepustka do prestiżowego koncertu "Debiutów" na przyszłorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dla młodych artystów stanowiło to ogromną szansę na pokazanie swoich umiejętności wokalnych oraz walkę o zaistnienie na rodzimym rynku muzycznym. Kluczowe dla ostatecznego werdyktu okazały się zarówno występy na żywo, jak i wsparcie telewidzów, którzy wybierali swojego faworyta poprzez wiadomości SMS. Znamy już ostateczne rozstrzygnięcie tego muzycznego pojedynku.

Finaliści programu "Szansa na sukces. Opole 2027". Kto walczył o występ w Opolu?

W finałowym odcinku naprzeciw siebie stanęli triumfatorzy wszystkich dotychczasowych odsłon edycji "Szansa na sukces. Opole 2027". O przepustkę do koncertu "Debiutów" podczas 64. KFPP rywalizowali:

- Agnieszka Nastarowicz

- Zaira Otgianu

- Kacper Szczurek

- Olivier Rybicki

- Magdalena Boduła

- Gabriela Zalewska

- Jaromir Janicki

- Basia Gacek

- Szymon Paruzel

- Gabriela Ocieczek

- Paweł Tymiński

Wyniki finału "Szansa na sukces. Opole 2027". Wiemy, kto wygrał program

W pierwszej części rywalizacji publiczność przed telewizorami oddawała głosy za pomocą wiadomości SMS, co pozwoliło wyłonić ścisłą trójkę najlepszych wykonawców w finale:

- Paweł Tymiński

- Szymon Paruzel

- Jaromir Janicki

Kolejny etap głosowania telewidzów ostatecznie rozstrzygnął, który z wokalistów pojedzie w 2027 roku na festiwal do Opola. Towarzyszące występom emocje były ogromne, a wskazanie faworyta okazało się trudnym zadaniem. Ostatecznie główną nagrodę mógł zdobyć tylko jeden uczestnik, a zwycięzcą programu został Paweł Tymiński, który tym samym zapewnił sobie miejsce na opolskiej scenie.

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