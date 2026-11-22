W pierwszych dniach listopada Britney Spears wróciła do tematu konfliktu z bliskimi, który ciągnie się już od wielu lat. Wyznała na Instagramie, że jej siostra Jamie Lynn utrudnia jej relacje z siostrzenicą. "Ani razu nie pozwoliła mi wziąć na ręce [swojej córki - przyp. red.] Ivy, gdy odwiedzałam je w trakcie pandemii" - żaliła się gwiazda. Niedługo potem dodała, że wspomniana siostra spiskowała przeciwko niej wspólnie z byłym mężem wokalistki, podczas gdy ona sama ciężko harowała, aby utrzymać ojca. "Sprawili, że czułam się jak niewolnica i w sekrecie knuli za moimi plecami, gdy jedyne, co robiłam, to pracowałam dla ojca" - podsumowała gorzko. Wczoraj zaś piosenkarka zdążyła już dwukrotnie zmienić swoje nastawienie.

Britney Spears przeprasza bliskich na Instagramie

Zaskakujący komunikat pojawił się na profilu artystki na Instagramie w sobotę 21 listopada. Britney Spears wyraziła w nim miłość do krewnych oraz przeprosiła ich za publiczne wyciąganie dawnych konfliktów.

"To prawdziwy dar mieć tak piękną rodzinę. Bardzo przepraszam za wyciąganie dawnych spraw, ale zrobiłam to, ponieważ zrozumiałam, że muszę chronić swoje serce… tak właśnie okazuję miłość, a kiedy już kogoś kocham, to KOCHAM go naprawdę całym sercem" - przekazała w swoim wpisie gwiazda.

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W kolejnym fragmencie opublikowanego tekstu wokalistka określiła swoją postawę mianem dziecinnej i żenującej, przypominając jednocześnie o swoich ludzkich słabościach i ponownie zapewniając bliskich o swoim uczuciu. "Mój upór jest dziecinny i żenujący. Jeśli chodzi o przeszłość - cóż, jestem tylko człowiekiem, a w tym, co wtedy mówiłam, może faktycznie kryło się jakieś ziarno prawdy (w sensie psychologicznym). Tak czy inaczej, przepraszam moją rodzinę za przywoływanie tamtych wspomnień; nigdy tak naprawdę nie rozmawiałam z nimi o tym twarzą w twarz… a prawda jest taka, że ​​po prostu potwornie za nimi tęsknię!!! Bardzo przepraszam!!" - zakończyła swoją wypowiedź.

Problem polega jednak na tym, że całe oświadczenie zostało błyskawicznie usunięte z profilu. Piosenkarka całkowicie pominęła ten temat w następnych publikacjach, przez co nadal nie wiadomo, czy po prostu uległa chwilowym emocjom i pożałowała pojednawczego gestu, czy może za treścią tego wpisu stał ktoś zupełnie inny.

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