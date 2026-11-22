"The Voice of Poland 17" - kto odpadł przed półfinałem?

Ćwierćfinał "The Voice of Poland 17" otworzyły musicalowe występy wokalistów z drużyny Kuby Badacha: Kinga Wylęgły, Karolina Łopuch i Sandra Rusin. Decyzją widzów miejsce w półfinale zapewniła sobie Kinga Wylęgły. Kuba zdecydował, że z programem pożegnała się Karolina Łopuch.

Następnie rywalizacja przeniosła się między podopiecznych Edyty Bartosiewicz: Pamelę Matyską. Roksanę Walczak i Jarka Webera. W wyniku głosowania SMSowego do półfinału awansował: Jarek Weber. Decyzją Edyty Bartosiewicz z programu odpadła Roksana Walczak.

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Po przerwie scenę przejęła ekipa Michała Szpaka: Kuba Adamus, Iga Posta, Amelia Mitoraj. Głosami widzów przepustkę do półfinału otrzymała Amelia Mitoraj. Z programem pożegnała się, zgodnie z decyzją Szpaka, Iga Posta.

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Na koniec przyszła pora na rywalizację w drużynie Tomsona i Barona. Na scenie zaśpiewali: Anna Nguyen, Kacper Bator i Zosia Kosińska. Widzowie, w głosowaniu SMSowym zdecydowali, że do półfinału awansowała Zosia Kosińska. Baron i Tomson zdecydowali, że z programem pożegnał się Kacper Bator.

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W wyniku wokalnej rywalizacji półfinalistami programu zostali: Kinga Wylęgły i Sandra Rusin (Kuba), Jarek Weber i Pamela Matyska (Edyta), Amelia Mitoraj i Kuba Adamus (Michał), Zosia Kosińska i Anna Nguyen (Tomson i Baron).

Przypomnijmy też, że udział w półfinale już wcześniej zapewnili sobie: Ula Kozielska i Axel Feige. Dotarli tam zwyciężając w formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Ich trenerką jest gospodyni tego formatu - Ania Karwan.

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"The Voice of Poland" - kiedy półfinał 17. edycji?

Za tydzień uczestnicy zmierzą się śpiewając największe radiowe przeboje. Na scenie pojawią się też goście specjalni. Wśród nich będzie Natalia Nykiel, finalistka drugiej edycji programu. Półfinał 17. edycji "The Voice of Poland" już w sobotę, 28 listopada, o godz. 20:30 w TVP2. (informacja prasowa)