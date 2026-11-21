Kim jest Jacek Jeschke?

Jacek Jeschke urodził się 17 września 1991 roku w Żarach i należy do grona najbardziej utytułowanych polskich tancerzy towarzyskich. Reprezentuje najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" zarówno w stylu standardowym, jak i latynoamerykańskim, a na swoim koncie ma liczne tytuły mistrza Polski, Europy oraz świata.

Prywatnie jest mężem tancerki Hanny Żudziewicz, z którą wychowuje córkę Różę, a jego bratem jest tancerz Wojciech Jeschke. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł mu udział w polsatowskim programie "Taniec z Gwiazdami", w którym zadebiutował w 2016 roku. Jako jeden z czołowych profesjonalistów programu wielokrotnie zdobywał Kryształową Kulę, wygrywając m.in. z Anną Karczmarczyk, Piotrem Mrozem oraz Anitą Sokołowską.

W show pełni obecnie rolę doświadczonego tancerza oraz trenera gwiazd - partneruje uczestnikom na parkiecie podczas odcinków na żywo, prowadzi ich codzienne treningi i współtworzy konkursowe choreografie oceniane przez jury i widzów.

Iwona Pavlović tłumaczy wysokie noty dla Izabeli Kuny. Nie chodzi tylko o kroki?

Afera o niesprawiedliwe ocenianie w "Tańcu z gwiazdami". Skomentował to Jacek Jeschke

Od dłuższego czasu wrze wokół oceniania w "Tańcu z Gwiazdami. W 19. edycji show taki zarzut pada w przypadku Izabeli Kuny, która według widzów jest faworyzowana. Obroniła ją nawet Iwona Pavlović - jurorka - według niej kryteria ma ona konkretne, ale czasami ulega urokom. Michał Bartkiewicz, tancerz pracujący z Kuną również nie rozumie tych zarzutów. Fani postanowili zapytać jednego z choreografów tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", czy faktycznie jurorzy niesprawiedliwie oceniają uczestników.

- Myślę, że każdy ocenia tak, jak uważa, i tyle jest ocen, ilu ludzi i widzów. Czasami zgadzam się z jury, a czasami zupełnie nie. Ja patrzę na te pary również od kulis - widzę ich ciężką pracę, emocje, momenty załamania i chwile, kiedy chcą się poddać, ale mimo wszystko walczą dalej. Znam ich drogę i wiem, ile serca w to wkładają. Dlatego staram się wspierać każdą parę, dodawać im sił i motywować do dalszej pracy. Znając to wszystko, naprawdę trudno byłoby mi oceniać je surowo - podsumował Jeschke na Instagramie.