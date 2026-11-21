Dramatyczny bilans zatrucia

Do tragedii doszło w mieście Sugnu w Indiach. Jak poinformowały lokalne władze, w ciągu ostatnich dni do szpitali trafiły dziesiątki osób z objawami ciężkiego zatrucia po spożyciu alkoholu nieznanego pochodzenia. Według najnowszych danych liczba hospitalizowanych przekroczyła 180 osób.

Szef tamtejszego rządu regionalnego Yumnam Khemchand Singh przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że tylko w ciągu ostatnich 48 godzin liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do jedenastu. Lekarze wciąż walczą o życie części pacjentów.

Władze apelują do mieszkańców

W związku z tragedią wszczęto śledztwo mające wyjaśnić źródło skażonego alkoholu oraz ustalić osoby odpowiedzialne za jego dystrybucję. Władze zwróciły się również do mieszkańców Sugnu, którzy w ubiegłym tygodniu spożywali alkohol z niepewnego źródła, aby niezwłocznie zgłosili się na badania.

Służby obawiają się, że nie wszyscy poszkodowani trafili jeszcze pod opiekę medyczną, a część osób może nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia.

Nielegalny alkohol od lat zbiera śmiertelne żniwo

Pokątny handel alkoholem od lat pozostaje poważnym problemem. Nielegalnie produkowane trunki są znacznie tańsze od tych pochodzących z legalnej sprzedaży, dlatego sięgają po nie przede wszystkim osoby o niższych dochodach.

Aby zwiększyć moc alkoholu i ograniczyć koszty produkcji, nieuczciwi wytwórcy często dodają do niego niebezpieczne substancje chemiczne. Jak przypominają media, w takich napojach wielokrotnie wykrywano metanol, a nawet kwas siarkowy wykorzystywany m.in. w akumulatorach. Spożycie takich mieszanin może prowadzić do uszkodzenia wzroku, niewydolności narządów wewnętrznych, a w wielu przypadkach kończy się śmiercią.

To nie pierwszy taki przypadek

Podobne tragedie zdarzały się już wcześniej. W 2020 roku po spożyciu toksycznego alkoholu w stanie Pendżab zmarło co najmniej 120 osób. Tamta katastrofa należała do najpoważniejszych tego typu zdarzeń w ostatnich latach.

Obecna tragedia ponownie zwróciła uwagę na problem nielegalnej produkcji alkoholu oraz niewystarczającej kontroli nad jego dystrybucją. Śledczy próbują ustalić, jaka substancja znalazła się w trunku, który doprowadził do śmierci kilkunastu osób i hospitalizacji setek kolejnych.

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