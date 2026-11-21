Głośne pomyłki w mediach na żywo

Programy nadawane na żywo rządzą się swoimi prawami, a wpadki w mediach zdarzają się regularnie i zazwyczaj wywołują jedynie uśmiech na twarzy. Czasami dochodzi jednak do sytuacji, które mrożą krew w żyłach. W przeszłości redakcje niejednokrotnie publikowały przez pomyłkę przygotowane wcześniej materiały pożegnalne, określane w branży jako "zimne nóżki", choć opisywane w nich osoby publiczne wciąż żyły. Podobny skandal wybuchł w lipcu tego roku, kiedy to liczni dziennikarze pomylili żyjącą dwunastoletnią Maję Mecan ze zmarłą trzynastoletnią Mają Gadowską, co odbiło się w mediach niezwykle szerokim echem.

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Nina Terentiew uśmierciła Wojciecha Manna na antenie "Dzień Dobry TVN"

Do grona osób, które przypadkowo ogłosiły czyjąś śmierć, dołączyła właśnie Nina Terentiew. Podczas wizyty w programie "Dzień Dobry TVN" celebrytka rozmawiała z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem o początkach swojej kariery telewizyjnej, wieloletnim doświadczeniu oraz ogromnym wpływie na rodzimą branżę rozrywkową. Wspominając liczne grono artystów, którym pomogła zdobyć popularność, wyliczyła między innymi Michała Wiśniewskiego, Ralpha Kamińskiego oraz Justynę Steczkowską. Nawiązując do tej ostatniej piosenkarki, wypowiedziała na antenie zaskakujące słowa.

"Mogłabym powiedzieć na koniec o Justynce Steczkowskiej, byliśmy ze świętej pamięci Wojtkiem Mannem w jury »Szansy na sukces« i tam się pokazała Justyna..." - powiedziała Nina Terentiew w programie "Dzień Dobry TVN".

Prowadzący rozmowę Dorota Wellman oraz Marcin Prokop zupełnie nie zareagowali na tę wypowiedź Niny Terentiew, a niefortunny fragment dotyczący Wojciecha Manna pozostał również w zapisie transmisji opublikowanym w internecie. Warto więc wyraźnie podkreślić, że Wojciech Mann żyje i według dostępnych informacji cieszy się dobrym zdrowiem. Całe zdarzenie było jedynie zwykłym przejęzyczeniem, które prawdopodobnie już niebawem zostanie oficjalnie sprostowane.

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