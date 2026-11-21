Tłum gwiazd na urodzinach luksusowego hotelu

Gwiazdy show-biznesu wiedzą, jak się doskonale bawić. W czwartkowy wieczór miały do wyboru kilka branżowych imprez m.in. premierę spektaklu i 125. urodziny luksusowego hotelu. Spore grono znanych osobowości wybrało tę drugą i licznie stawili się na wyjątkowym jubileuszu.

Zanim rozpoczęły się uroczystości gwiazdy stawiły się na czerwonym dywanie. W blasku fleszy pozowały osoby ze świata kultury, sztuki i mediów. Cała na czarno i w koronkach zaprezentowała się Małgorzata Socha, która bawiła się w towarzystwie Łukasza Jemioła. W tłumie gwiazd można było zobaczyć również Macieja Musiała, Joannę Kulig, Maję Komorowską, Alicję Bachledę-Curuś, Mateusza Banasiuka czy Roberta Makłowicza.

Na jubileuszu pojawili się też Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Znane małżeństwo bardzo rzadko pojawia się razem na salonach. W miniony czwartek postanowili przełamać regułę. Gdy stanęli na czerwonym dywanie, skradli całą uwagę. W eleganckich kreacjach prezentowali się niczym para młoda!

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Tak bawią się gwiazdy, gdy schodzą z czerwonego dywanu

Prawdziwa impreza zaczęła się po zejściu ze ścianki. Uczestnicy imprezy mogli się wreszcie "wrzucić na luz". Część z nich swoje kroki skierowała w stronę bufetu i baru. Gdy atmosfera w hotelu robiła się zbyt gorąca, gwiazdy wychodziły na świeże powietrze.

Przed wejściem do budynku paparazzi przyłapali m.in. Katarzynę Warnke. Aktorka relaksowała się puszczając dymek. W jednej ręce trzymała papierowa, a w drugiej kieliszek szampana! Jessica Mercedes gawędziła w gronie znajomych, a w dłoni zamiast kieliszka miała papierowy kubek z ciepłym napojem.

Niskie temperatury nie przeszkadzały za to Joannie Horodyńskiej. Stylistka zachwyciła w bogato zdobionej sukni, która zakrywała ją od stóp do głów. Za to zamiast pełnych butów wybrała delikatne sandałki, które zdecydowanie nie chroniły jej przed chłodem, gdy stała przed hotelem.

Małgorzata Socha przezornie wzięła ze sobą ubranie na przebranie! Wychodząc z imprezy zamieniła koronkową sukienkę na wygodne spodnie. Towarzyszył jej mąż, który niósł upominkowe torby. Aktorka otulała się płaszczem chroniąc przed wiatrem i deszczem.

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