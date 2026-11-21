Na szczytach zestawień kandydatek do zagrania filmowej Anny Jantar królują obecnie trzy nazwiska, czyli Maria Dębska, Zofia Jastrzębska oraz Anna Dąbrówka. Swoją gotowość do udziału w projekcie nieoficjalnie zasygnalizowała również Julia Wieniawa, jednak Natalia Kukulska szybko ostudziła entuzjazm młodej gwiazdy. Teraz córka tragicznie zmarłej piosenkarki równie stanowczo odpowiedziała osobom, które nalegają, by główną postać w produkcji "JANTAR" wykreowała jej własna pociecha.

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Film o Annie Jantar. Natalia Kukulska tłumaczy, dlaczego Anna Dąbrówka nie zagra babci

Chociaż Natalia Kukulska czynnie uczestniczy w pracach nad biograficznym obrazem o swojej matce, to nie zamierza angażować do tego projektu własnego dziecka. Artystka uważa, że taka rola mogłaby trwale zdefiniować całą przyszłą karierę jej córki. W wywiadzie dla Faktu piosenkarka ujawniła, że wspólnie z Anną Dąbrówką podjęły decyzję o rezygnacji z udziału w przesłuchaniach.

"Przed moją córką była taka decyzja, czy wziąć udział na przykład w castingach do musicalu. I wspólnie zdecydowałyśmy, że to w ogóle nie jest dobry plan. Ona teraz zaczyna swoją drogę zawodową i nie byłoby to dobre, żeby zaczęła, nawet gdyby się udało, od roli swojej babci. To napiętnowałoby jakby jej życie artystyczne od samego początku" - powiedziała w rozmowie z Faktem Natalia Kukulska.

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Julia Wieniawa jako Anna Jantar? Natalia Kukulska komentuje pomysł aktorki

W wywiadzie dla Radia Eska chęć zagrania słynnej wokalistki wyraziła Julia Wieniawa. "W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy »Lalce«, ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie?" - powiedziała aktorka. Dziennikarze Super Expressu poprosili o ocenę tego pomysłu Natalię Kukulską, a ta przyznała, że choć młoda gwiazda ma odpowiednie predyspozycje, to jej zdaniem brakuje jej wystarczającego podobieństwa fizycznego do zmarłej artystki.

"Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona. To nie jest program »Twoja Twarz Brzmi Znajomo«, tylko film. Jest jeszcze charakteryzacja, ale na pewno ważne są tutaj warunki fizyczne. Na taki pierwszy rzut oka nie uważam, żeby akurat Julia była podobna, ale to nie znaczy, że się nie nadaje" - stwierdziła na łamach Super Expressu Natalia Kukulska.

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Stanowisko reżysera produkcji zatytułowanej "JANTAR" objął Daniel Jaroszek, który razem z Tatianą Zawrzykraj-Kutz odpowiada również za stworzenie scenariusza. Ekipa filmowa ma wejść na plan zdjęciowy w 2027 roku, natomiast kinową premierę biografii zaplanowano na 2028 rok.