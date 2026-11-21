Izabela Kuna szczerze o trudnych początkach w aktorstwie

Obecnie cieszy się statusem jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych gwiazd. Widzowie uwielbiają ją za kreacje w popularnych produkcjach komediowych pokroju "Teściowie" czy "Klara", a także podziwiają jej znakomite występy w programie "Taniec z Gwiazdami". Zanim jednak osiągnęła ten status, aktorka musiała zmierzyć się z wieloma zawodowymi trudnościami. "Każdy ma taką drogę, jaką sobie wybrał albo jaka mu się przydarzyła. Ja oczywiście wolałabym zacząć swoją karierę i tak naprawdę pracę i rozwój wcześniej. I też nie uważam, że każdy musi przejść ciężką drogę, żeby wreszcie coś w życiu osiągnąć. Ja akurat miałam taką drogę. Nie żałuję tego w ogóle, no bo też nie miałam... tak się to po prostu ułożyło, nie miałam na to wpływu. Bardzo ciężko pracowałam i bardzo późno zaczęłam odnosić sukcesy czy też być w ogóle zauważoną" - przyznaje Izabela Kuna w rozmowie z Eską.

Izabela Kuna opowiada o braku wiary w siebie i straconym czasie

Artystka poruszyła również temat braku wiary we własne możliwości. Zauważyła, że ludziom znacznie łatwiej przychodzi krytykowanie samych siebie niż wyrozumiałe podejście do swojej przeszłości i podjętych decyzji. Zapytana o to, jak wiele lat zmarnowała przez niedocenianie własnej wartości, gwiazda udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

"Ja nie straciłam tych lat. One świadczą o tym, co robię teraz. A to, że... no tak zostałam wychowana, że bardziej bolały te rzeczy, które się nie udają; jakby przypisywałam je sobie; niż te, które się udają. Ale wszyscy byliśmy tak wychowani, więc ja nie jestem jakimś takim wyjątkiem. Być może mało miałam tego wsparcia i dlatego tak się to potoczyło, ale no na to akurat nie mam wpływu" - podsumowała aktorka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Izabela Kuna faworyzowana w "Tańcu z Gwiazdami"? Michał Bartkiewicz nie rozumie krytyki i broni aktorkę!

Iza Kuna nie potrzebuje ślubu do szczęścia