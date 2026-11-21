Historia ich znajomości sięga 2010 roku, kiedy to spotkali się na planie produkcji "Green Lantern". Zaczynali od przyjaźni, jednak po zakończeniu wcześniejszych związków zostali parą i już w 2012 roku wzięli potajemny ślub. Przez kolejne lata Blake Lively i Ryan Reynolds uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w całym Hollywood. Zawsze okazywali sobie uczucia na oficjalnych wydarzeniach i słynęli w mediach z ciętego humoru oraz wzajemnych uszczypliwości. Dziś wiele wskazuje na to, że ten sielankowy obraz przeszedł do historii, a ich bajkowy związek zmierza ku końcowi.

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Warto przypomnieć, że aktorka weszła w otwarty spór z Justinem Baldonim, który partnerował jej na ekranie oraz był producentem filmu "It Ends with Us". W dużym skrócie gwiazda zarzuciła koledze z planu molestowanie seksualne, natomiast on oskarżył ją o zastraszanie, manipulacje i siłową próbę przejęcia kontroli nad projektem. Ostatecznie cała ta głośna sprawa znalazła swój finał na sali sądowej.

Gigantyczne zamieszanie medialne wokół tego sporu sprawiło, że aktorka błyskawicznie straciła sympatię branży filmowej, co rykoszetem uderzyło także w reputację jej męża. Jak informuje magazyn HeatWorld, opierając się na relacji swojego informatora, konflikt z Justinem Baldonim przyniósł małżeństwu ogromne straty emocjonalne oraz finansowe.

"Przez dwa lata byli uwikłani w prawną batalię, na czym ucierpiała nie tylko reputacja Blake, w całe zamieszanie wciągnięty został również Ryan. Przywykli do tego, że są jedną z najpopularniejszych par w Hollywood, więc nagłe znalezienie się pod ostrzałem krytyki było dla nich ogromnym szokiem. Do tego dochodzą straty finansowe, które mogą być ogromne, jeśli zsumujemy koszty obsługi prawnej, utracone możliwości zawodowe i wszystkie kontrakty biznesowe, które mogły przepaść" - przekazuje informator magazynu HeatWorld.

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Ten sam rozmówca sugeruje, że między małżonkami wyrosła ogromna przepaść, wynikająca głównie z odmiennych wizji na zażegnanie wizerunkowego kryzysu. Cytowane przez wspomniany magazyn HeatWorld źródło zdradza dalsze szczegóły tej napiętej relacji.

"Za kulisami wiele mówiło się o tym, że Ryan i Blake nie zgadzali się co do sposobu rozwiązania tej sytuacji, choć bardzo starali się prezentować wspólny front. Teraz Blake zamierza całkowicie zmienić swój wizerunek i rozpocząć nowy etap kariery. To sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się, czy to może być początek podążania przez nich osobnymi drogami" - czytamy w doniesieniach prasowych, które potwierdzają, że różnica zdań w kwestii ratowania reputacji mocno oddaliła od siebie słynnych małżonków.

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