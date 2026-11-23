Wiele storczyków ze sklepów skrywa pewien element, który, choć ma przedłużyć ich żywotność, w domowych warunkach prowadzi do gnicia korzeni.

Odkryj, jak niepozorny korek torfowy umieszczony w doniczce staje się cichym zabójcą Twojej orchidei i jak łatwo go usunąć, by roślina odżyła.

Poznaj też rewolucyjną domową odżywkę ze skórek bananów, która sprawi, że Twój storczyk będzie kwitł obficie przez całą jesień i zimę!

Wyjmij to że storczyka, a przestanie marnieć. Orchidea rozłoży liście i wypuści nowe pąki

Kwiaty doniczkowe w sklepach i kwiaciarniach często są wspomagane pewnymi rozwiązaniami, które przedłużają ich odporność na brak regularnego podlewania. Przy przyniesiony rośliny do domu należy dokładnie sprawdzić i pozbyć się wszystkich takich elementów. W przypadku storczyków popularnym rozwiązaniem jest korek torfowy. Jest to niewielki korek umieszczany na środku doniczki pod korzeniami. Jest on umieszczany przy produkcji sadzonek i ma zatrzymać wilgoć w ziemi. W warunkach domowych korek torfowy może przynieść więcej szkody niż pożytku. Regularne podlewanie storczyka sprawia bowiem, że korek torfowy bardzo mocno nasiąka i może prowadzić do nadmiernej wilgoci podłoża i gnicia korzeni. Jak pozbyć się korka torfowego że storczyka? To bardzo proste. Po przyniesieniu rośliny do domu delikatnie wyjmij storczyka z doniczki. wysyp stare podłoże i przy pomocy pęsety wyskrob korek lub gąbkę spomiędzy korzeni. Przy okazji sprawdź także stan korzeni. Jeżeli niektóre z nich są podgniłe usuń je, a zdrowe odrosty posyp cynamonem. Na on właściwości bakteriobójcze i zapobiega rozwojowi pleśni. Przesadź storczyka do nowego podłoża. Pamiętaj, aby zadbać o warstwę drenażu, która napowietrza korzeni i chroni przed gniciem.

Przez całą jesień i zimę podlewaj tym storczyka, a będzie rósł jak na drożdżach

Odpowiednio pielęgnowane storczyki mogą kwitnąć przez cały rok. W Polsce dużym utrudnieniem jest brak słońca i suche powietrze. Postaw orchidee na nasłonecznionym parapecie i zadbaj o odpowiedni poziom wilgoci. Nagrzane grzejniki mocno przesuwają powietrze dlatego unikaj stosowania doniczki w ich bliskim sąsiedztwie. Jeżeli masz w domu suche powietrze zadbaj o jego nawilżenie. Dobrze sprawdzą się mokre ręczniki na grzejnikach, a także profesjonalne nawilżacze. Możesz także obok storczyka postawić miskę z wodą. Parującą wodą będzie nieznacznie zwołać powietrze w najbliższej okolicy.

Jesienią i zimą możesz delikatnie dokarmiać storczyka. Warto sięgać po domowe nawozy i stosować je nie częściej niż raz na trzy tygodnie. W ten sposób nie zanurzysz naturalnego cyklu regeneracji roślin. Do podlewania storczyka zimą sierpnia sprawdzi się odżywka że skórę po bananach. Obierz 2 dojrzałe banany, skórki pokrój na małe kawałki i wrzuć do dużego słoja. Całość zalej 1 litrem ciepłej wody i przykryj gazą. Odstaw na 3 dni, przecedź i rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowanym płynem podlewaj storczyka, a będzie rósł jak szalony.

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