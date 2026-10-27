Wsyp do doniczki ze storczykiem, a sprawisz, że kwiaty zakwitną w dwa tygodnie. Wybudza storczyka ze snu i zwiększa kwitnienie. Pielęgnacja storczyka na kwiaty

Aby Twoje storczyki zakwitły jesienią, zapewnij im specjalne warunki, takie jak rozproszone światło i optymalna wilgotność powietrza, kluczowe dla ich rozwoju.

Sekretem obfitego kwitnienia jest kontrolowane podlewanie, szok termiczny oraz stosowanie domowych odżywek bogatych w potas i fosfor.

Odkryj zaskakujący trik z czosnkiem, który sprawi, że Twój storczyk wypuści pąki już w dwa tygodnie – sprawdź, jak prosto to osiągnąć!

Co zrobić, aby storczyk zakwitł jesienią?

To zdecydowanie władcy polskich parapetów. Storczyki należą do najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w naszym kraju. Choć naturalnie pochodzą z Azji to świetnie radzą sobie w naszych warunkach. Storczyki nie są trudne w pielęgnacji i potrafią zakwitać kilka razy do roku. Niektóre odmiany, takie jak Phalaenopsis, Cymbidium oraz Dendrobium wypuszczają pąki jesienią, a nawet zimą. Aby tak się jednak stało potrzebna jest właściwa pielęgnacja. W okresie jesiennym należy zadbać, aby roślina miała dostęp do rozproszonego światła. O tej porze roku dni stają się coraz krótsze i dłużej jest ciemno dlatego dostęp do promieni słonecznych jest tak ważny. Należy także regularnie sprawdzać poziom nawilżenia powietrza. Storczyki lubią wilgoć, a nagrzane grzejniki mocno wysuszają powietrze. Unikaj stawiania ich nad rozkręconymi kaloryferami. Możesz także obok doniczki postawić miskę z woda. Parująca woda będzie delikatnie nawilżać powietrze. Dobrym pomysłem jest również stawianie obok siebie wszystkich kwiatów doniczkowych o zbliżonych wymaganiach. W ten sposób stworzą one mikroklimat, który będzie wzajemnie je odżywiać.

Jak pobudzić storczyka do jesiennego kwitnienia?

Profesjonalni hodowcy storczyków podkreślają, że aby orchidea drugi raz zakwitła należy ją odpowiednio stymulować. Postawą jest kontrola podlewania, domowe odżywki stymulujące oraz różnica temperatur. Jesienią podlewaj storczyka niewielką ilością odstanej wody. Rób to tylko wtedy, gdy podłoże jest już całkowicie wysuszone. Unikaj przelania i zastojów wody w doniczce. Stosuj odżywki wzmacniające na bazie potasu i fosforu. Ważnym elementem pielęgnacji pobudzającej kwitnienie jest szok termiczny. Tuż przed wypuszczeniem pąków storczyki powinny być przestawione na stanowisko z niższą temperaturą. Eksperci wskazują, że powinna wynosić ona około 18 st. Celsjusza w nocy i 22 st. Celsjusza w dzień.

Wsyp to do doniczki ze storczykiem, a zakwitnie w dwa tygodnie

Możesz delikatnie pobudzać kwitnienie orchidei. Wystarczy, że weźmiesz sproszkowany czosnek i wymieszasz go z podłożem lub zastosujesz metodę moczenia korzeni w przygotowanym roztworze. Czosnek to naturalny stymulant, który dzięki zawartości potasu, fosforu oraz magnezu, wzmacnia korzenie i pobudza kwiat do wypuszczania pąków. Działa on także przeciwbakteryjnie i chroni korzenie przed grzybami oraz pleśnią. Czosnek zawiera bowiem także związki siarki, w tym allicynę. Allicyna ma udowodnione właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co chroni delikatne korzenie storczyków przed patogenami. Zdrowe korzenie to podstawa silnej rośliny, zdolnej do wielokrotnego kwitnienia.

Możesz wsypać pół łyżeczki czosnku do doniczki staranie omijając korzenie oraz liście. Możesz także raz na kilka tygodni rozgnieść 3 ząbki czosnku (lub 3 łyżki czosnku w proszku) i zalać je 1 litrem gorącej wody. Całość odstaw na jedną dobę, a następnie przecedź. W tak przygotowanym roztworze namaczaj korzenie storczyka. Nie musisz wyjmować go z doniczki. Wystarczy, że wstawisz całą doniczkę do miski z roztworem. Czosnek świetnie wzmocni całą roślinę i zainicjuje procesy wypuszczania nowych pąków.

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Jak przesadzić storczyk Phalaenopsis?