Wlej całą szklankę do marniejącego storczyka, a nawet umierający kwiat się podniesie. Domowy nawóz pobudzający kwitnienie storczyków na jesień. Pielęgnacja orchidei

Mimo popularności, storczyki często marnieją i nie chcą kwitnąć, a błędy w pielęgnacji oraz suche powietrze w domach to główne przyczyny ich problemów.

Zamiast drogich preparatów, eksperci polecają prosty domowy nawóz, który nie tylko spektakularnie wzmocni korzenie, ale także pobudzi roślinę do intensywnego kwitnienia.

Odkryj sekretną recepturę z liści laurowych i ryżu, która sprawi, że Twoje storczyki zakwitną jak szalone – poznaj przepis krok po kroku i ciesz się bujnymi kwiatami!

Domowy nawóz do storczyków, który wzmocni korzenie i zwiększy kwitnienie

Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w Polsce. Naturalnie pochodzą z Azji, jednak już od lat dominują także w polskich domach. Storczyki zachwycają swoim orientalnymi kwiatami oraz długoletnim kwitnieniem. Wiele najpopularniejszych odmian orchidei zaczyna kwitnąć właśnie jesienią. To o tej porze roku pąki rozwijają i zachwycają kaskadą kwiatów. Zdarza się jednak, że z niewiadomych przyczyn storczyki zaczynają marnieć. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy są błędy pielęgnacyjne, takie jak nadmierne podlewanie, zbyt częste przestawianie doniczki, suche powietrze, a także brak warstwy drenażu w doniczce.

Storczyki w naturze rosną jako epifity. Oznacza to, że pobierają one wodę nie tylko poprzez korzenie, ale także przez liście i łodygi. W warunkach domowych storczyki powinny być podlewane, gdy podłoże jest suche, a nadmiar wody zawsze odlewany. Dodatkowo kwiaty te lubią zraszanie wodą. Raz w tygodniu wstaw orchidee do wanny i delikatnie zraszaj je odstaną i przegotowaną wodą. Stosowanie wody prosto z kranu zwiększa ryzyko uszkodzenia liści i pędów poprzez kamień związki mineralne z wody. Zraszanie storczyków jest szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym. Sezon grzewczy mocno wysusza powietrze w pomieszczeniach, co negatywne wpływa na kondycję storczyków. Pamiętaj także o tym, by orchidee zawsze miały na spodzie warto we drenażową. Keramzyt lub kamyczki rozsypane na dnie doniczki zwiększają dostęp korzeni do powietrza i sprawiają, że storczyk prawidłowo się rozwija.

Jeżeli w sezonie kwitnienia storczykami marnieją warto zastosować wzmacniające nawozy. Eksperci wskazują, że domowe odżywki często działają lepiej niż te kupne i mogą uratować nawet marniejące rośliny. W przypadku storczyków świetnym sposobem na jesienne nawożenie jest odżywka z liści laurowych oraz ryżu. Do garnka wsyp dużą garść nieugotowanego ryżu oraz 5 liści laurowych. Całość zalej 1 lotem gorące wódy i pozostaw na kilka godzin. Po tym czasie dokładnie przecedź roztwór i podlewaj nim storczyki raz na 3 tygodnie. Woda po ryżu dostarczy storczykom potas, fosfor oraz magnez. Składniki te pozytywne wpływają na układ korzeniowy wzmacniają łodygi i stymulują kwitnienie. Dodatkowo potas i fosfor wzmacniają układ odpornościowy roślin i sprawiają, że one mniej wrażliwe na działanie warunków zewnętrznych, w tym na przesuszone powietrze. Liście laurowe z kolei działają antyseptycznie i pobudzają storczyki do wypuszczania nowych pąków. Taka odżywka sprawi, że Twoje storczyki będą kwitły jak szalone.

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