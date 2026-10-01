Dokładnie pognieć i dodaj do storczyka. W mig wypuści nowe pąki. Nawet marniejący storczyk dostanie kopa do kwitnienia. Co zrobić, aby orchidea zakwitła?

Choć październik to idealny czas na kwitnienie storczyków, często odmawiają one współpracy, a winę za to ponoszą typowe błędy w pielęgnacji.

Sekretem jest odpowiednia wilgotność powietrza, właściwe nawadnianie oraz strategiczny "szok termiczny", który pobudzi roślinę do działania.

Odkryj prosty, domowy nawóz ze skórek bananów, który skutecznie odżywi storczyki i pobudzi je do obfitego kwitnienia.

Dlaczego storczyki nie chcą zakwitać?

Początek października to czas, gdy do głosu dochodzą kwiaty doniczkowe. To właśnie teraz zakwitają popularne odmiany, storczyków. Rozpoczyna się piękny taniec kwiatów, które zdobi nasze wnętrza. Jednak czasami zdarza się, że nawet najlepiej pielęgnowane orchidee nie chcą wypuszczać nowych pąków? Dlaczego tak się dzieje? W większości przypadków winę ponosimy my sami i błędy pielęgnacyjne. W warunkach domowych storczyki często mają zaburzony swój naturalny cykl i mogą przechodzić w fazę uśpienia w wyniku nieprawidłowej pielęgnacji. Storczyki potrzebują przede wszystkim wilgoci. To kwiaty, które wodę pobierają nie tylko poprzez korzenie, ale również z powietrza, przez liście. Zadbaj o nawilżenie powietrza na poziomie 50-60 proc. Podlewaj ziemię tylko wtedy, gdy jest już przesuszona. Zawsze odlewaj nadmiar wody, aby ograniczyć ryzyka pojawienia się pleśni w korzeniach. Oprócz wilgotności i temperatury, kluczowym czynnikiem wpływającym na kwitnienie storczyków jest odpowiednie oświetlenie. Storczyki potrzebują dużo jasnego, rozproszonego światła – najlepiej czują się na parapetach okien wschodnich lub północnych. Unikaj bezpośredniego, palącego słońca, które może poparzyć liście. Jeśli światła jest zbyt mało, roślina nie będzie miała energii na wytworzenie pąków kwiatowych.

Przed kwitnieniem warto również zafundować storczykom niewielki szok termiczny. Pobudzi to ich procesy i wyśle sygnał do wypuszczania pąków. Jesienią możesz przestawić doniczkę na nieco chłodniejsze stanowisko. Może to być parapet obok rozszczelnionych okien. Po około 4 tygodniach ponownie przestaw storczyk w cieplejsze miejsce. W ten sposób kwiat dostanie naturalny sygnał, że nadeszła pora kwitnienia. Nowe pąki szybko zaczną pojawiać się na pędach.

Zgnieć i podlewaj tym storczyki jesienią. Domowy nawóz pobudzający do kwitnienia

Świetnym sposobem na odżywienie storczyków są domowe nawozy. Dostarczają one potrzebne kwiatom witaminy i minerały, ale przy tym ich podaż jest na tyle niewielka, że nie ma ryzyka przenawożenia. Jesienią może nawozić orchidee odżywką na bazie skórek po bananach. Zawierają one między innymi potas i fosfor, które rewelacyjnie wzmacniają układ korzeniowy i pobudzają do kwitnienia. Przygotuj skórki po 3 bananach, pokrój je na mniejsze kawałki i wysusz w piekarniku. Następnie dokładnie je zgnieć i wymieszaj z podłożem w doniczce. Możesz także świeże skórki po bananach zalać wodą i odstawić na 2 dni. Po tym czasie wystarczy przecedzić wszystko przez sito i raz na 3 tygodnie podlewać tym storczyka. Kwiat w mig się odżywi i zacznie wypuszczać nowe pąki.

Po przekwitnięciu nie zawsze od razu pojawiają się nowe pąki. Roślina potrzebuje czasu na regenerację. Ważne jest, aby nie obcinać zielonych pędów kwiatowych po przekwitnięciu – często na nich pojawiają się kolejne pąki lub nowe odgałęzienia. Pęd obcinamy dopiero, gdy całkowicie zaschnie i zżółknie, co oznacza, że roślina wyczerpała z niego wszystkie składniki odżywcze.

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