Te rośliny posadź jesienią, a wiosną ogród zachwyci kolorami. Za kilka miesięcy sobie podziękujesz

Jesienne działania w ogrodzie bezpośrednio przekładają się na jego wygląd po zimie.

Wiele roślin potrzebuje okresu chłodniejszego, by przygotować się do wiosennego wzrostu.

Wybierając nowe nasadzenia, zwróć uwagę na stanowisko, jakość gleby i preferencje danego gatunku.

Dobrze przemyślane sadzenie jesienią gwarantuje wcześniejszy wysyp kolorów wiosną.

Jesień to idealny czas na sadzenie wielu kwiatów cebulowych, które rozkwitają na początku roku. Królują tu tulipany, narcyzy, krokusy, hiacynty i szafirki. Możesz je posadzić pojedynczo, grupować lub tworzyć z nich duże, barwne rabaty. Cebule najlepiej sadzić w żyznej, przepuszczalnej ziemi i zapewnić im słoneczne stanowisko, chociaż dokładne wymagania różnią się w zależności od gatunku. Przed wsadzeniem do ziemi dokładnie obejrzyj każdą cebulkę i wyrzuć te miękkie, uszkodzone lub chore.

21

Jak przygotować ogród na wiosnę sadząc cebulki jesienią?

Największą korzyścią z sadzenia jesienią jest to, że nie zaczynamy nowego sezonu od początku. Cebulki zimują w ziemi, a z pierwszymi promieniami słońca zaczynają wypuszczać pędy. Oznacza to, że nasz ogród nabierze kolorów znacznie wcześniej, niż sąsiednie posesje.

Najlepsze rośliny do posadzenia w ogrodzie przed zimą

Komponując rabaty, weź pod uwagę wysokość roślin. Niskie krokusy i szafirki dobrze prezentują się na pierwszym planie, podczas gdy wyższe tulipany i narcyzy powinny stanowić tło. Zabawa kolorami może być ciekawa, ale dla bardziej wyrafinowanego efektu ogranicz się do dwóch-trzech barw. Jesienią z powodzeniem posadzisz też byliny i krzewy o dużej odporności na mróz. Pamiętaj jednak, aby przed zakupem sprawdzić wymagania konkretnego gatunku – nie wszystkie rośliny dostępne jesienią nadają się do sadzenia o tej porze roku. Nie zwlekaj z sadzeniem do pierwszych mrozów – cebulki muszą mieć czas na ukorzenienie. Unikaj też pośpiechu w ciepłe dni września, jeśli dany gatunek preferuje późniejsze sadzenie. Trzymaj się zaleceń uprawowych i śledź prognozy pogody. Chociaż praca jesienią wydaje się mało spektakularna, to właśnie ona gwarantuje najpiękniejszy ogród wiosną.

Zobacz też: Jesienią wietrzysz mieszkanie przez parę minut? Znaczenie ma nie tylko czas, ale i pora