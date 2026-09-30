Jesienią wietrzysz mieszkanie przez parę minut? Znaczenie ma nie tylko czas, ale i pora

Odpowiednie wietrzenie w chłodniejszych miesiącach wpływa na samopoczucie oraz na utrzymanie właściwej wilgotności powietrza.

W jesienne i zimowe dni istotne jest nie tylko to, jak często otwieramy okna, ale również to, kiedy decydzujemy się na tę czynność.

Codzienne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych czynności powodują gromadzenie się wilgoci oraz tzw. ciężkiego powietrza w domowych pomieszczeniach.

Wprowadzenie niewielkich zmian w nawykach ułatwia skuteczną wymianę powietrza, chroniąc jednocześnie mieszkanie przed zbytnim wychłodzeniem.

Najlepszym czasem na dostarczenie świeżego powietrza do wnętrza jest poranek. Podczas snu spędzamy długie godziny w zamkniętej przestrzeni, co sprawia, że powietrze staje się ciężkie i przepełnione wilgocią. Krótkie i zdecydowane otwarcie okien z samego rana ułatwia szybką wymianę powietrza, zapobiegając wychładzaniu pomieszczeń na resztę dnia.

Kolejne wietrzenie należy zaplanować na późniejsze pory, najlepiej zaraz po zakończeniu gotowania, suszeniu prania lub po wzięciu kąpieli. Wtedy to do pomieszczeń przedostaje się największa ilość pary wodnej, która, pozostając w środku, może osadzać się na oknach i ścianach, co prowadzi do powstawania grzyba.

Kiedy otwierać okna jesienią? Szybkie i intensywne wietrzenie

W okresie jesiennym kluczowa jest zasada krótkiego, ale intensywnego wietrzenia. Lepsze rezultaty uzyskamy, szeroko otwierając okna na dosłownie parę minut, zamiast uchylać je na dłuższy czas. W przypadku mieszkań umożliwiających stworzenie przeciągu, wymiana powietrza następuje znacznie sprawniej.

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Gdy wietrzymy mieszkanie, wskazane jest przykręcenie grzejników wyposażonych w termostaty. Kiedy zamkniemy okna, należy ponownie przywrócić pierwotne ustawienia temperatury. Nie zaleca się wietrzenia podczas ulewnego deszczu, wichury lub w dni o słabej jakości powietrza na zewnątrz.

Wietrzenie mieszkania nie zastępuje sprawnej wentylacji

Praktycznym nawykiem jest wietrzenie po wstaniu z łóżka, następnie przy dużym stężeniu pary wodnej oraz dodatkowo w przypadku powstania zaduchu. Sypialnię dobrze wietrzyć rano, kuchnię w trakcie i po gotowaniu, a łazienkę po użyciu – wszystko to zależnie od sprawności lokalnej wentylacji.

Należy mieć na uwadze, że otwieranie okien nie stanowi alternatywy dla sprawnie funkcjonującej wentylacji. Jeżeli mimo stosowania regularnego wietrzenia szyby wciąż są pokryte rosą, a w powietrzu unosi się zapach stęchlizny, należy zbadać wydajność systemu wentylacyjnego. Jesień to świetna pora na skontrolowanie kratek wentylacyjnych, odsłonięcie ich i zadbanie o właściwy nawiew, by wietrzenie służyło jako wsparcie dla działającego systemu.