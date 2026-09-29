Ten kolor zawsze powraca jesienią. W 2026 roku znów zdominuje ulice

Jesienią dywany są bardziej narażone na zabrudzenia i wilgoć przynoszone z zewnątrz.

W tym okresie warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd dywanu, ale również na jego ogólną kondycję.

Regularna pielęgnacja może pomóc ograniczyć gromadzenie się brudu i przedłużyć jego dobry wygląd.

Istotne jest także odpowiednie zabezpieczenie miejsca przy wejściu, gdzie najczęściej pojawia się błoto i woda.

Kilka prostych nawyków może sprawić, że jesienne porządki będą łatwiejsze, a dywan dłużej zachowa świeżość i estetyczny wygląd.

Projektanci w tym sezonie chętnie sięgają po głębokie barwy. Jeden ze znanych odcieni ponownie staje się niezwykle popularny, doskonale sprawdzając się zarówno na głównych elementach garderoby, jak i w drobnych dodatkach. To propozycja niezwykle uniwersalna, którą można bez problemu wkomponować w różnorodne jesienne zestawienia.

Obecne jesienno-zimowe kolekcje pokazują, że świat mody nie kończy się na sprawdzonych brązach, czerni i beżach. Na wybiegach często goszczą wyraziste odcienie niebieskiego, fioletu, turkusu oraz czerwieni. Pośród tych mocnych barw swoje stałe miejsce znalazł również kolor, który od zawsze uchodzi za synonim jesiennej elegancji.

Mowa oczywiście o burgundzie, czyli niezwykle głębokim odcieniu balansującym na granicy brązu i czerwieni. Jesienne kolekcje na 2026 rok po raz kolejny obfitują w ten szlachetny kolor, który można dostrzec dosłownie wszędzie. Zdobi on ciepłe swetry, eleganckie płaszcze, różnego rodzaju spódnice, a także torebki i inne stylowe akcesoria.

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Burgund to absolutny hit jesieni 2026

Wielką zaletą burgunda jest to, że jego noszenie nie wymaga wielkiej modowej odwagi. Można wykorzystać go jako pojedynczy, mocny punkt w stonowanym zestawie lub stworzyć cały strój z kilku elementów w tej barwie. Ten odcień doskonale współgra z wieloma kolorami, w tym z granatem, szarością, czernią, klasycznym dżinsem, a także różnymi tonacjami brązu i kremu.

Osoby, które nie są przekonane do dużych zakupów w postaci burgundowego płaszcza czy sukienki, mogą postawić na mniejsze akcenty. Nawet pojedynczy dodatek, taki jak szalik, torebka czy buty, potrafi całkowicie odmienić prosty strój i nadać mu ciekawego charakteru. Właśnie dzięki temu burgund tak chętnie powraca do trendów – łączy wyrazistość z łatwością w noszeniu. Zestawienia na jesień 2026 wyraźnie potwierdzają, że będzie to jeden z najważniejszych kolorów nadchodzących miesięcy.