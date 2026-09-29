Ksiądz Stanisław zginął w ataku nożownika. Spocznie w ukochanej Grzęsce

Ksiądz Stanisław Zbojnowicz (67 l.) zginął w czwartek, 24 września, w jarosławskim opactwie w ataku nożownika, Ihora M., który zranił także cztery inne osoby.

Pogrzeb księdza Stanisława odbędzie się we wtorek, 29 września, o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Grzęsce, gdzie zostanie pochowany.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek, 28 września, w jarosławskim opactwie, a mszy przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal.

Napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, został ujęty i aresztowany.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek, 28 września w jarosławskim opactwie, a przewodniczył im metropolita przemyski abp Adam Szal. Podczas pełnej wzruszających słów uroczystości nie obyło się bez łez.

Natomiast pogrzeb księdza Stanisława odbędzie się we wtorek, 29 września w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Grzęsce. O godz. 10.30 odbędzie się modlitwa różańcowa, natomiast o godzinie 11:00 zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa pomocniczego przemyskiego Stanisława Jamrozka.

To właśnie w Grzęsce ksiądz Stanisław miał swój dom, do którego chętnie wracał. Zajmował się ogrodem, pielęgnował sad, uprawiał warzywa. Plonami chętnie dzielił się z innymi, a sąsiadów zapraszał na herbatę.

Atak nożownika w jarosławskim opactwie

Do ataku nożownika doszło w czwartek, 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy, Ihor M., zaatakował nożem pięć osób, co doprowadziło do śmierci 67-letniego księdza Stanisława Zbojnowicza, a cztery inne osoby odniosły obrażenia. Jedna osoba – ksiądz Adrian, opuściła już szpital.

Podejrzany o atak 31-latek został ujęty i osadzony w areszcie na okres trzech miesięcy. Nie postawiono mu oficjalnych zarzutów, ponieważ biegli orzekli, że mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne, co uniemożliwia jego przesłuchanie oraz udział w jakichkolwiek procedurach prawnych.