Kiedyś mogli wejść tu tylko nieliczni. W PRL-u to było miejsce zamknięte dla turystów, teraz jest otwarte dla każdego

Teraz każdy turysta może tu przyjechać, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze tak było. Nadleśnictwo Stuposiany przypomina historię obiektu w Mucznem z okazji 10-lecia uroczystego otwarcia Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Wszystko zaczęło się w 1972 roku, kiedy w dolinie potoku Muczny do użytku oddano jeden z obiektów Lasów Państwowych, jakim był nowoczesny hotel robotniczy. Mieścił on około 100 robotników leśnych.

Natomiast trzy lata później osada została przejęta przez Urząd Rady Ministrów. Wtedy powstał tu luksusowy ośrodek łowiecki. Korzystali z niego ówcześni dygnitarze oraz goście zagraniczni. Teren był pilnie strzeżony przez wojsko, można było tam wjechać jedynie ze specjalną przepustką.

Natomiast w latach 80. hotel przejęło Nadleśnictwo Stuposiany. Znów zamieszkali tam robotnicy leśni. Kolejne lata przyniosły zmiany.

- Kolejna dekada otworzyła Muczne na turystów. Obiekt został oddany w dzierżawę i stał się ogólnodostępnym miejscem turystycznym. Jednak lata świetności zaczęły przemijać, a upływ czasu pozostawił na budynku swoje ślady. Obiekt był kilkukrotnie dzierżawiony, lecz brak odpowiednich inwestycji i ząb czasu sprawił, że jego stan systematycznie się pogarszał – przypomina Nadleśnictwo Stuposiany.

Modernizacja i miejsce licznie odwiedzane przez turystów

Podjęto decyzję o modernizacji i w 2016 roku ośrodek otwarto jako Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, przyciągając rzesze turystów.

- Przez te 10 lat odwiedziły nas tysiące osób – turystów, rodzin, dzieci i młodzieży, miłośników przyrody, leśników, edukatorów oraz wszystkich tych, którzy chcieli bliżej poznać las i jego mieszkańców. To właśnie dzięki Wam to miejsce żyje – przekazało Nadleśnictwo.

Muczne to urokliwa osada w Bieszczadach. Znajduje się tutaj Zagroda Pokazowa Żubrów, prowadzi tędy trasa na Bukowe Berdo. Każdy znajdzie coś dla siebie – piękne widoki, las, góry, które oferują spokój i wypoczynek.