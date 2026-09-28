Ten mały gagatek odmienił historię makijażu. Dzisiaj żyjemy w jego najlepszej erze

Puder sypki to w ostatnim czasie prawdziwy hit w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Kosmetyk ten nie tylko stanowi idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość. Rodzajów aplikowania pudrów sypkich jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Powrót pudru sypkiego na salony makijażu to nie tylko kwestia mody, ale także ewolucji technik i formuł. Współczesne pudry sypkie są znacznie lżejsze i drobniej zmielone niż te sprzed lat, co pozwala na uzyskanie naturalnego, ale trwałego efektu. Dodatkowo, rosnąca popularność makijażu, który ma przetrwać wiele godzin, np. na sesjach zdjęciowych czy długich eventach, sprawiła, że puder sypki stał się niezastąpionym elementem w arsenale wizażystów i entuzjastów beauty.

Aby makijaż wyglądał świeżo przez cały dzień, kluczowy jest nie tylko sposób aplikacji, ale i dobór odpowiedniego pudru. Posiadaczki cery suchej powinny szukać pudrów o właściwościach nawilżających lub satynowym wykończeniu, aby uniknąć podkreślenia suchych skórek. Natomiast cera tłusta z pewnością doceni pudry matujące, które skutecznie absorbują nadmiar sebum. Zawsze aplikuj puder w cienkich warstwach, stopniowo budując krycie, aby uniknąć efektu maski i zapewnić naturalny wygląd.

NARS Light Reflecting Setting Powder

Niewidoczny i łatwy do nałożenia. Jego kultowa formuła utrwala makijaż na cały dzień, dając świetliste i niezauważalne wykończenie. Dzięki kompleksowi NARS Light Reflecting Complex optymalizuje odbicie światła na skórze i zapewnia efekt "soft focus", optycznie wygładzając linie mimiczne, zmarszczki i pory. Formuła pudru zawiera technologię fotochromową, która rozprasza światło i dostosowuje się do różnych źródeł światła, zapewniając nieskazitelną cerę.

Autor: NARS/ Materiały prasowe

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Loose Powder

Dzięki ultradrobnej, mikrozmielonej formule produkt ten dokonuje niemożliwego: jest niewyczuwalny na skórze, a jednocześnie zapewnia efekt niesamowitego wygładzenia i rozmycia niedoskonałości. Wygładza, udoskonala i utrwala makijaż, zapewniając nieskazitelny wygląd niczym po retuszu (efekt Airbrush) i optycznie zwężając pory. Pozwala na stopniowanie krycia oraz rozjaśnianie, konturowanie czy technikę „bakingu” bez ryzyka powstawania grudek czy efektu ciężkości. Technologia AIRtech™ łączy w sobie Powder Blur Technology™ (mikrodrobne cząsteczki rozpraszające światło, które optycznie wygładzają pory i strukturę skóry) z mikrosferami kontrolującymi wydzielanie sebum i połysk oraz składnikami nawilżającymi. Tworzy to lekką jak powietrze warstwę, która idealnie stapia się ze skórą. Puder nie obciąża, nie wysusza, nie tworzy grudek ani efektu maski, zapewniając nowoczesne, matowe wykończenie: skóra jest wygładzona i udoskonalona, ​​a jednocześnie zachowuje swój naturalny wygląd.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Clarins Sypki puder Ever Matte Loose Powder

Puder Ever Matte utrwala makijaż i pozostawia na skórze długotrwały, matowy efekt. Jego formuła wyrównuje cerę i pomaga ukrywać niedoskonałości bez wysuszenia skóry. Jego sekret? Puder bambusowy, który wydłuża trwałość makijażu i matuje cerę oraz mleczko brzoskwiniowe, które zapewnia komfort skórze.