Legendarny sklep obchodzi swoje 145-te urodziny. Wyjątkowy jubileusz w Warszawie

Założony przez Eduarda Breuningera w 1881 roku w Stuttgarcie Breuninger przeszedł ewolucję od wyspecjalizowanego domu handlowego do międzynarodowej firmy działającej w obszarze mody i lifestyle’u. Przez 145 lat fundamentami marki pozostawały jakość, styl oraz ambicja kreowania wyjątkowych doświadczeń zakupowych dla klientów. Dziś Breuninger łączy 13 domów handlowych w Niemczech i Luksemburgu ze sklepem internetowym, obsługującym klientów w 13 europejskich krajach. Na polskim rynku marka jest obecna online od 2021 roku, oferując klientom starannie wyselekcjonowany wybór mody premium i luksusowej za pośrednictwem BREUNINGER.COM.

Podejście to znajduje odzwierciedlenie w filozofii Breuninger: „Carefully Selected Designer Fashion” - świadomej selekcji, która łączy w jednym miejscu kolekcje uznanych domów mody, marki premium oraz te z segmentu współczesnego affordable luxury. Jako Perfect Host

Breuninger czerpie z międzynarodowego doświadczenia, jednocześnie uwzględniając specyfikę polskiego rynku - przybliża lokalnym klientom światowe trendy i kolekcje, a jednocześnie inspirując ich do odkrywania nowych marek i wyrażania własnego stylu.

Główny punkt odniesienia dla warszawskiej celebracji stanowiła globalna kampania jubileuszowa „145 Years of Beautiful Things in Life”. Jej ideę szczegółowo przybliżył gościom Carsten Hendrich - Chief Brand Officer w Breuninger, prezentując fotografie i video kampanijne, wyeksponowane w przestrzeni restauracji. Jej bohaterami są osobowości ze świata mody, sztuki, kultury i sportu, a opowieść koncentruje się na chwilach, doświadczeniach i indywidualnych perspektywach, które nadają życiu wyjątkowe znaczenie. Podkreśla tym samym podejście Breuninger do mody - oparte na starannie wyselekcjonowanych kolekcjach, osobistej inspiracji, wartościowych spotkaniach i doświadczeniach wykraczających poza sam produkt.

Gościem specjalnym wieczoru była Kasia Struss - polska modelka o międzynarodowej karierze, jedna z osobowości występujących w jubileuszowej kampanii Breuninger i jej polski głos. To właśnie z nią oraz Alicją Werniewicz - Official Fashion Expert Breuninger w Polsce – odbyła się rozmowa poświęcona jakości, indywidualnemu stylowi i najważniejszym trendom sezonu AW 2026, a także o znaczeniu świadomych wyborów modowych w świecie niemal nieograniczonego dostępu do trendów i kolekcji. Punktem wyjścia do dyskusji była filozofia Breuninger „Carefully Selected Designer Fashion”.

Jubileuszowa kolacja z okazji 145-lecia Breuninger była przede wszystkim okazją do spotkania osób związanych z marką i bliskich jej wartościom - przestrzenią wymiany myśli, inspiracji i refleksji nad tym, co pozostaje istotne w modzie mimo nieustannie zmieniających się sezonów. Wieczór dopełniły starannie przygotowane doświadczenia kulinarne oraz kameralna, swobodna atmosfera.

Autor: Breuninger/ Materiały prasowe

Autor: Breuninger/ Materiały prasowe