W razie potrzeby naklej! Pomocnicy na nieprzewidziane niedoskonałości

A co, jeśli po usunięciu plastra chcemy od razu wrócić do makijażowej rutyny? Tu do akcji wkracza NYX Professional Makeup. Podkład Make’EM Wonder pomoże wyrównać koloryt skóry i stworzyć gładką bazę makijażu, a Wonder Snatch Concealer pozwoli punktowo zamaskować niedoskonałości, zaczerwienienia czy ślady po wypryskach. Garnier zajmuje się niedoskonałością, a NYX Professional Makeup pomaga zadbać o perfekcyjne wykończenie makijażu.

Jak działa Garnier Pure Active Pimple Patch?

Każde opakowanie Garnier Pimple Patch zawiera 22 plastry hydrokoloidowe w dwóch rozmiarach: 10mm oraz 12mm, by jak najlepiej dopasować je do niedoskonałości, które mają zostać zredukowane. W obu przypadkach łączy je trójwymiarowa redukcja widoczności niedoskonałości: rozmiaru, objętości oraz koloru. Trzeba na nią poczekać 8 godzin* od naklejenia plastra. Jak to działa? Ultracienki plaster hydrokolodiowy tworzy niewidoczną warstwę ochronną, pomagając w wyciąganiu i absorbowaniu płynu i zanieczyszczeń z niedoskonałości, aby widocznie ją zmniejszyć. Redukcja widoczności niedoskonałości następuje bez wyciskania i pozostawiania widocznych śladów po nich.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Jak używać Garnier Pure Active Pimple Patch?

Rozerwij blister wzdłuż przerywanej linii, aby odkleić plaster. Na oczyszczoną, suchą skórę twarzy nałóż plaster bezpośrednio na niedoskonałość. Usuń plaster po 8 godzinach.

Wskazówka 1: Plastry działają najlepiej na dojrzałe niedoskonałości, takie jak te z białą/żółtą główką.

Wskazówka 2: Plastry można nosić solo lub pod makijaż. Walczyć z niedoskonałościami można zatem bez rezygnacji z make-upu. Jak to zrobić? To proste! Naklej plaster, a następnie wykonaj makijaż jak zwykle. Sięgnij np. po podkład NYX Professional Makeup Make’EM Wonder – lekki, ale zapewniający krycie produkt, który pomaga wyrównać koloryt skóry i stworzyć gładką bazę pod dalszy makijaż. Jego formuła pozwala budować krycie w zależności od potrzeb, dzięki czemu można dopasować efekt do wyglądu skóry i okazji.

Autor: NYX/ Materiały prasowe

Do punktowego zakrywania niedoskonałości sprawdzi się z kolei korektor NYX Professional Makeup Wonder Snatch. Produkt łączy wysokie krycie z łatwą aplikacją, pozwalając skutecznie zamaskować niedoskonałości, zaczerwienienia czy ślady po wypryskach. Można aplikować go bezpośrednio na wybrane partie twarzy, a następnie delikatnie wklepać, aby uzyskać bardziej naturalne wykończenie makijażu.