W razie potrzeby naklej! Pomocnicy na nieprzewidziane niedoskonałości

A co, jeśli po usunięciu plastra chcemy od razu wrócić do makijażowej rutyny? Tu do akcji wkracza NYX Professional Makeup. Podkład Make’EM Wonder pomoże wyrównać koloryt skóry i stworzyć gładką bazę makijażu, a Wonder Snatch Concealer pozwoli punktowo zamaskować niedoskonałości, zaczerwienienia czy ślady po wypryskach. Garnier zajmuje się niedoskonałością, a NYX Professional Makeup pomaga zadbać o perfekcyjne wykończenie makijażu.
Jak działa Garnier Pure Active Pimple Patch?
Każde opakowanie Garnier Pimple Patch zawiera 22 plastry hydrokoloidowe w dwóch rozmiarach: 10mm oraz 12mm, by jak najlepiej dopasować je do niedoskonałości, które mają zostać zredukowane. W obu przypadkach łączy je trójwymiarowa redukcja widoczności niedoskonałości: rozmiaru, objętości oraz koloru. Trzeba na nią poczekać 8 godzin* od naklejenia plastra. Jak to działa? Ultracienki plaster hydrokolodiowy tworzy niewidoczną warstwę ochronną, pomagając w wyciąganiu i absorbowaniu płynu i zanieczyszczeń z niedoskonałości, aby widocznie ją zmniejszyć. Redukcja widoczności niedoskonałości następuje bez wyciskania i pozostawiania widocznych śladów po nich.
Jak używać Garnier Pure Active Pimple Patch?
- Rozerwij blister wzdłuż przerywanej linii, aby odkleić plaster.
- Na oczyszczoną, suchą skórę twarzy nałóż plaster bezpośrednio na niedoskonałość.
- Usuń plaster po 8 godzinach.
Wskazówka 1: Plastry działają najlepiej na dojrzałe niedoskonałości, takie jak te z białą/żółtą główką.
Wskazówka 2: Plastry można nosić solo lub pod makijaż. Walczyć z niedoskonałościami można zatem bez rezygnacji z make-upu. Jak to zrobić? To proste! Naklej plaster, a następnie wykonaj makijaż jak zwykle. Sięgnij np. po podkład NYX Professional Makeup Make’EM Wonder – lekki, ale zapewniający krycie produkt, który pomaga wyrównać koloryt skóry i stworzyć gładką bazę pod dalszy makijaż. Jego formuła pozwala budować krycie w zależności od potrzeb, dzięki czemu można dopasować efekt do wyglądu skóry i okazji.
Do punktowego zakrywania niedoskonałości sprawdzi się z kolei korektor NYX Professional Makeup Wonder Snatch. Produkt łączy wysokie krycie z łatwą aplikacją, pozwalając skutecznie zamaskować niedoskonałości, zaczerwienienia czy ślady po wypryskach. Można aplikować go bezpośrednio na wybrane partie twarzy, a następnie delikatnie wklepać, aby uzyskać bardziej naturalne wykończenie makijażu.