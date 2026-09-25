Kompleksowa pielęgnacja przeciwzmarszczkowa. Jak dbać o skórę z widocznymi oznakami starzenia?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-25 14:48

Jak się pozbyć zmarszczek? Wraz z wiekiem nasza skóra traci wiele składników aktywnych przez co staje się mniej jędrna i pojawiają się na niej bruzdy, czyli zmarszczki. Czynników ich powstawania jest bardzo wiele jednak odpowiednia pielęgnacja potrafi skutecznie opóźnić ich powstawanie. Jak radzić sobie z już powstałymi zmarszczkami? Kobiety dojrzałe często obawiają się, że widocznych już zmarszczek nie da się zminimalizować. Jak zatem dbać o skórę dojrzałą?

Kobieta o gładkiej cerze trzyma dłonie przy skroniach. O pielęgnacji przeciwzmarszczkowej przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com

Procesy starzenia się skóry, to coś, czego bez medycyny estetycznej nie da się całkowicie wyeliminować. Nie warto jednak popadać w obłęd i panikować, gdy pojawiają się pierwsze zmarszczki. Każda bruzda na skórze to Twoje emocje, przeżycia i doświadczenia. Kochaj siebie, a szybko zauważysz, że delikatnie zmarszczki mogę być eleganckie i pociągające - na wszystko inne stosuj odpowiednie kosmetyki.

Zmarszczki pojawiające się na skórze to jeden z procesów starzenia się. Obok utraty jędrności cery wpływają na wygląd i mogą mocno postarzać. Nie wszyscy są taka samo narażeni na procesy pojawiania się zmarszczek. Duży wpływ na genetyka, styl życia, mimika twarzy, a także ochrona przeciwsłoneczna. Procesów starzenia się skóry nie można zatrzymać bez ingerencji medycyny estetycznej. Można jednak je znacząco spowolnić.

Metoda kanapkowa ma zmarszczki. Czy jest i jak działa?

W ostatnim czasie rekordy popularności bije "metoda kanapkowa". Zapoczątkował ją ekspert dziedzinie dermatologii, dr Chris Tomassian. Jest to sposób aplikowania kosmetyków tak by były one maksymalnie skutecznie i nie podrażniały skóry. Metoda kanapkowa inaczej "retinol sandwich" należy rozpocząć aplikacją kremu nawilżającego i pozostawić go do całkowitego wchłonięcia. Następnie zaaplikować produkt z retinolem (o odpowiednim stężeniu do naszej tolerancji, zaczynaj zawsze od niższych stężeń), a po około 30 minutach nałożyć na twarz kolejna warstwę kremu nawilżającego. 

Jakie kosmetyki na zmarszczki?

Paula's Choice Pro Retinaldehyde Dual-Retinoid Treatment

Wysoce skuteczna formuła z podwójnym retinoidem widocznie poprawia jędrność, wygładza skórę oraz wspiera poprawę jej tekstury i kolorytu, zapewniając szybsze efekty przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka podrażnień.

Paula's Choice
Autor: Paula's Choice / Materiały prasowe

CLARINS DOUBLE SERUM

Jego unikalna podwójna formuła, składająca się w 95% ze składników pochodzenia naturalnego, łączy 22 silne ekstrakty roślinne, w tym kultowy ekstrakt z kurkumy, z 5 nowymi, czystymi cząsteczkami aktywnymi, a wszystko po to, by stymulować 5 funkcji życiowych skóry.

Zainspirowana nauką o epigenetyce, unikalna technologia Epi-ageing Defense zwalcza oznaki starzenia związane ze stylem życia. Wzbogacona ekstraktem z lasecznicy trzcinowatej, pomaga zwiększyć odporność skóry na czynniki środowiskowe i widoczne oznaki starzenia.

Clarins
Autor: Clarins/ Materiały prasowe

Caudalie Vinoperfect Serum

Skuteczne i bardzo delikatne dla skóry, Serum Vinoperfect Rozjaśniające Przebarwienia, rozjaśnia przebarwienia, zapobiega ich powstawaniu i nadaje cerze promienność. Działa na wszystkie rodzaje przebarwień (spowodowane przez słońce, trądzik, ciąża oraz wiek) i nadaje się dla każdej cery, nawet najwrażliwszej.

Caudalie
Autor: Caudalie/ Materiały prasowe

CHARLOTTE TILBURY Charlotte’s Magic Cream 

Nowy krem Charlotte’s Magic Cream, opracowany na bazie rewolucyjnego peptydu recoverstem™ o klinicznie potwierdzonych efektach, rewitalizuje skórę w 28 sekund i ogranicza widoczność 10 oznak starzenia*. Niezwykle skuteczna formuła zapewnia uwielbiany, kultowy blask kremu Magic Cream i natychmiast utrwala makijaż: podkład zawsze będzie wyglądał niesamowicie i utrzyma się dłużej, nie osadzając się w drobnych zmarszczkach.

Charlotte Tilbury
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury
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