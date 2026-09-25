Dzień Chłopaka 2026. Co kupić chłopakowi, mężowi oraz tacie?

FOREO LUNA MEN

Twoja skóra gromadzi rocznie ponad 4 kilogramy brudu i martwego naskórka. Czyszczenie twarzy dłońmi jest dużo mniej skuteczne, niż myślisz. Dlatego stworzyliśmy urządzenie 2-w-1 do czyszczenia twarzy usuwające 99% brudu i sebum ze skóry oraz zarostu, co zostało potwierdzone klinicznie.

Oferuje ono dostosowane oczyszczanie na podstawie rodzaju cery i problematycznych obszarów. Ujędrnia skórę, stosując miejscowy masaż, aby napiąć konkretne obszary twarzy i szyi. Dodatkowo doskonale przygotowuje skórę do golenia. Jest to niezbędnik pielęgnacji skóry dla zajętego mężczyzny.

LUNATM 4 MEN wykorzystuje impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu i tłuszczu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

PRORASO METAL BOX BEARD CARE WOOD AND SPICE

Proraso Metal Box Beard Care Wood and Spice to elegancki, kompletny zestaw do pielęgnacji brody, stworzony z myślą o mężczyznach ceniących wysoką jakość oraz klasyczny styl. Całość zapakowana jest w stylowe metalowe pudełko, które doskonale sprawdzi się również jako prezent. W skład zestawu wchodzą trzy podstawowe produkty do codziennej pielęgnacji zarostu:

szampon do brody – delikatnie, ale skutecznie oczyszcza brodę i skórę twarzy, usuwając zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum. Nie wysusza skóry i przygotowuje zarost do dalszej pielęgnacji.

olejek do brody – intensywnie nawilża, zmiękcza włosy i ułatwia stylizację. Nadaje brodzie zdrowy wygląd, naturalny połysk oraz zapobiega swędzeniu skóry.

balsam do brody – odżywia zarost, pomaga go ujarzmić i delikatnie utrwala kształt brody, zapewniając schludny wygląd przez cały dzień.

Autor: Proraso Metal Box Beard Care Wood and Spice/ Materiały prasowe

EISENBERG ANTI-AGE COMPLEX

Jeśli prezent ma zostać z nim na dłużej, warto postawić na kosmetyk, który łatwo włączyć do codziennego rytuału. EISENBERG ANTI-AGE COMPLEX to ultralekki krem, który łączy działanie nawilżające, wygładzające i ujędrniające. Zawiera kwas hialuronowy, olej kukui oraz ekstrakt z soi, pomagając poprawić elastyczność skóry i wspierać jej naturalną barierę ochronną. Może być stosowany na twarz, okolice oczu i szyję, dzięki czemu sprawdzi się jako uniwersalny element męskiej pielęgnacji. Taki prezent na Dzień Chłopaka szybko może stać się jego codziennym rytuałem. Lekka formuła sprawia, że krem z łatwością można włączyć do pielęgnacji bez jej niepotrzebnego komplikowania.