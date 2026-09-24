Mocny rumieniec na policzkach to hit tego sezonu!

Więcej różu? Zdecydowanie daj se!

Jeśli róż jest Twoim ulubionym elementem makijażu, czas przestać się ograniczać. Buttermelt Blush to róż o formule gładkiej jak puder i blendującej się jak masełko. Dostępny w 13 wyjątkowo napigmentowanych odcieniach pozwala stworzyć zarówno delikatny rumieniec, jak i mocny, pełen koloru efekt. Za przyjemną aplikację odpowiada formuła wzbogacona aż o trzy rodzaje maseł – migdałowe, mango i shea – które sprawiają, że produkt łatwo rozprowadza się na skórze i zapewnia jej odżywienie. Róż utrzymuje się do 12 godzin, gwarantując promienny efekt bez ścierania i rozmazywania. Do perfekcyjnej aplikacji można sięgnąć po Buttermelt Blush Brush. Formuła jest wegańska i cruelty free.

A może jeszcze trochę słońca?

Bo skoro już dajemy sobie więcej, to dlaczego nie postawić również na mocniejszy efekt opalenizny? Buttermelt Bronzer łączy pudrową lekkość z masełkową, miękką konsystencją, która z łatwością wtapia się w skórę. Wegańska formuła została wzbogacona o masło mango, shea i migdałowe, zapewniając gładką aplikację i jedwabiste wykończenie. Bronzer dostępny jest w 8 odcieniach, dopasowanych do różnych tonacji skóry, a jego trwałość sięga 12 godzin. Dzięki niemu słoneczny look można nosić przez cały rok – niezależnie od pogody i pory dnia.

Glow bez limitu

Jeśli masz ochotę na jeszcze więcej blasku, sięgnij po Buttermelt Glow – rozświetlacze, które pozwalają stworzyć efekt glow dokładnie taki, jaki lubisz. Buttermelt Glow w kamieniu ma masełkową, kremową formułę, która blenduje się jak puder i gładko rozprowadza na skórze. Perłowe drobinki zapewniają intensywny, jednolity blask dopasowany do różnych odcieni skóry, a formuła pozostaje na miejscu nawet do 12 godzin*. Rozświetlacz można aplikować nie tylko na policzki, łuk kupidyna czy nos, ale również na obojczyki i ramiona.

Jeszcze więcej możliwości dają Buttermelt Glow Boosting Highlighter Stix. Aksamitnie gładkie rozświetlacze w sztyfcie są dostępne aż w 14 odcieniach, które można dowolnie ze sobą łączyć i nakładać warstwami. Formuła wzbogacona o masło cupuacu i kokosowe zapewnia gładką aplikację i efekt wtapiającego się w skórę blasku. Nałóż jeden odcień na szczyty kości policzkowych albo połącz kilka, aby stworzyć wielowymiarowy efekt 3D. A na tym zabawa się nie kończy – rozświetlacze można aplikować również na obojczyki, ramiona czy nogi, tworząc glow od stóp do głów.