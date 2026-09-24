Ten kolor zastępuje czerń jesienią. Bordo wraca do kobiecych stylizacji

Bordo zamiast klasycznej czerni

Jesienne stylizacje od lat opierają się na czerni, brązach i innych stonowanych kolorach. Bordo pozwala zachować głębię typową dla tej pory roku, jednocześnie wprowadzając więcej koloru. W kolekcji OCHNIK dostępny jest sweter o grubym, prążkowanym splocie i dekolcie w serek. Uwagę zwraca także miękki kardigan o puszystej fakturze z ozdobiony złotymi guzikami, które przełamują prostą formę i dodają jej bardziej dekoracyjnego charakteru. Oba modele dobrze wpisują się w codzienną garderobę, pozwalając na stworzenie wielu efektownych stylizacji.

Głęboki odcień bordo pojawia się też na krótkiej kurtce z naturalnej skóry o wyraźnej fakturze, lekko oversize’owej sylwetce i obniżonej linii ramion. Nowoczesny fason podkreślają szerokie klapy, pasek w talii oraz regulowane zapięcia przy rękawach. Mocniejsza forma kurtki sprawia, że bordo staje się tu nie tylko kolorem, ale również wyrazistym elementem całej stylizacji.

Dodatki jako akcent kobiecych stylizacji

Jesienną paletę OCHNIK uzupełniają bordowe torebki – podłużne modele na ramię, mniejsze torebki crossbody i bardziej klasyczne fasony. Charakterystycznym elementem jest geometryczne pikowanie, które nadaje skórzanym powierzchniom wyrazistą fakturę. Całość dopełniają złote detale, powtarzające się także w innych elementach kolekcji. Wśród propozycji znalazły się również modele z dekoracyjnymi uchwytami i łańcuszkami, które sprawdzą się także jako dopełnienie stylizacji na bardziej wyjątkowe okazje.

Bordo w jesiennej kolekcji OCHNIK pojawia się w wielu odsłonach – od mocnych, wyrazistych modeli po subtelniejsze elementy garderoby i dodatki. Głęboki kolor pozwala odejść od oczywistej czerni, pozostając jednocześnie blisko jesiennej palety i charakteru sezonu.

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

Autor: OCHNIK / Materiały prasowe