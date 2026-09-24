GAP i A.P.C. ogłaszają współpracę Przedstawiamy kolekcję łączącą paryską elegancję z klasycznym amerykańskim stylem

Każda współpraca, którą podejmujemy, zaczyna się od wspólnej wizji – powiedział Mark Breitbard, President i CEO Gap Brand. Marka A.P.C. zwróciła naszą uwagę ze względu na jej charakterystyczną, paryską perspektywę i przywiązanie do ponadczasowych fasonów. Połączyliśmy to podejście z dziedzictwem nowoczesnego amerykańskiego stylu Gap w sposób autentyczny dla obu marek.

Zarówno Gap, jak i A.P.C. kształtowały współczesne podejście do swobodnego stylu, tworząc ubrania, które z czasem nabierają bardziej osobistego charakteru. Czerpiąc z języka kina, muzyki i sztuki lat 60., a także charakterystycznego dla tej epoki nonszalanckiego sznytu, kolekcja na nowo interpretuje charakterystyczne fasony i kody projektowe obu brandów. Linia łączy klasykę ze współczesnością oraz swobodę z wyrafinowaniem. Paryski minimalizm A.P.C. spotyka się tu z amerykańskim dziedzictwem Gap.

Moim zdaniem istnieje szykowny sposób na swobodny styl i niewymuszony sposób na szyk – powiedział Jean Touitou, założyciel A.P.C. Poszukiwanie tej równowagi jest sercem naszej współpracy, która ożywia koncepcję „sheer casual”. Zarówno Gap, jak i A.P.C. dążą do tworzenia autentycznych, znajomych, dobrze wykonanych ubrań, które mogą stać się podstawą garderoby. Przyjaźń i wspólne kulturowe fascynacje Ameryki i Francji są również fundamentem tego projektu, który obie nasze zespoły miały przyjemność odkrywać w bardzo naturalny sposób.

Nawiązując do kina lat 60., które zainspirowało kolekcję, współpraca zostanie zaprezentowana również w krótkim filmie The Long Way, w reżyserii Karla Cannone. Za stylizację odpowiada konsultant ds. wizerunku mody Alastair McKimm, a nad całością czuwał Calvin Leung, Head of Creative w Gap. Film został nakręcony w historycznej paryskiej dzielnicy Montmartre i opowiada międzykulturową historię nieoczekiwanych spotkań. Występują w nim wschodzący amerykański raper Ian oraz francuska DJ-ka Paloma Le Friant. Kampania celebruje wspólne powinowactwo Nowego Jorku i Paryża – dwóch kreatywnych stolic mody, sztuki i muzyki. Premiera filmu odbędzie się w kanałach społecznościowych i cyfrowych należących do marek wraz ze startem sprzedaży kolekcji.

Denim stanowi fundament kolekcji, łącząc renomę A.P.C. w zakresie wysokiej jakości tkanin i charakterystycznych fasonów z bogatym dziedzictwem Gap w tej kategorii. Inspiracją dla współpracy były wybrane elementy z archiwów obu marek, a całość podkreśla autentyczne techniki uzyskiwania efektu vintage oraz ponadczasowy charakter. Wybrane modele męskie, w tym Denim Jacket i Relaxed Straight Jeans, zostały wykonane z wysokiej jakości japońskiego jeansu, a ich cena nie przekracza 200 dolarów. W kolekcji damskiej znalazły się uwielbiane fasony, takie jak High Rise Stride i Low Rise ’90s Loose, wykonane z klasycznego, sztywnego denimu Gap z 100% bawełny. Zestawiono je z rzeźbiarską kurtką Shaped Denim Jacket oraz klasyczną Icon Denim Jacket, której podszewka została zaprojektowana specjalnie na potrzeby kolekcji i inspirowana archiwalnymi wzorami.

Historia linii wykracza poza denim, obejmując wyrafinowany wybór elementów krawieckich, koszul Oxford, funkcjonalnej odzieży wierzchniej, dzianin i akcesoriów. Charakterystycznym motywem jest na nowo zinterpretowany marynarski wzór w paski, któremu towarzyszą inspirowane stylem i estetyką Mod zestawy, użytkowe detale oraz grafiki łączące logotypy obu marek. Wysokiej jakości materiały, w tym kaszmir, wełna i sztruks, nadają kolekcji głębi i różnorodnych faktur. Extra

Heavyweight Hoodie oraz wybrane akcesoria zostały ozdobione reinterpretacją charakterystycznego logo Gap w formie łuku, przekształcając rozpoznawalny znak marki A.P.C. w nowe, kolekcjonerskie odsłony.

Autor: GAP/ Materiały prasowe