Pearlissance, dlaczego duże, odważne perły wracają na wybiegi i czerwone dywany jesienią 2026

Nie ta sama perła, co kiedyś

Redaktorzy modowi coraz częściej mówią o "renesansie pereł" i mają na myśli coś innego niż klasyczny sznur jednakowych kulek. Współczesna perła jest duża, często nieregularna, czasem celowo asymetryczna. Projektanci sięgają po nietypowe faktury i nieoczywiste zestawienia - perła pojawia się nie tylko w biżuterii, ale i jako detal na torebkach, guzikach, a nawet całych ubraniach.

To, co łączy te wszystkie realizacje, to odejście od pytania "czy perła jest idealnie okrągła i symetryczna" na rzecz pytania "czy ma charakter". Nieregularny kształt, który jeszcze niedawno uchodziłby za wadę, dziś jest tym, czego projektanci szukają najbardziej.

Perła ma dłuższą historię buntu, niż mogłoby się wydawać

Warto pamiętać, że perła nie zawsze była synonimem konwencji. Przez wieki uchodziła za jeden z najbardziej pożądanych i ekskluzywnych klejnotów na świecie - w starożytnym Rzymie prawo do noszenia pereł miały wyłącznie najwyższe warstwy społeczne, a Kleopatra podobno rozpuściła jedną z nich w occie, żeby wygrać zakład o to, kto wyda więcej na jeden posiłek. To dopiero XX wiek, a konkretnie Coco Chanel, sprawił, że perła stała się dostępna szerzej - to ona spopularyzowała noszenie sznurów sztucznych pereł na co dzień, łamiąc zasadę, że prawdziwa biżuteria zarezerwowana jest wyłącznie na wielkie okazje.

Obecny powrót pereł, paradoksalnie, wraca do tego pierwotnego ducha buntu - nie chodzi już o odtworzenie eleganckiego, zachowawczego wizerunku, tylko o wykorzystanie pereł jako materiału do eksperymentu formy, podobnie jak robi się to dziś ze złotem czy kamieniami kolorowymi.

Skąd ten zwrot

Moda porusza się cyklicznie, ale ten konkretny powrót ma swoją logikę. Po latach zdominowanych przez minimalizm - drobne, subtelne, niemal niewidoczne formy biżuterii - pojawiło się zmęczenie dyskrecją. Duża, wyrazista perła daje coś, czego minimalizm nie mógł zaoferować: obecność. To biżuteria, która nie chowa się pod ubraniem, tylko staje się pierwszym elementem, na który pada wzrok.

Jest w tym też coś z powrotu do dawnej elegancji, ale przefiltrowanej przez współczesny gust - mniej sztywnej, bardziej osobistej. Duża perła nie musi już oznaczać formalnej okazji. Równie dobrze sprawdza się z prostym swetrem, jak i wieczorową stylizacją.

Nie bez znaczenia jest też ogólny kierunek, w jakim zmierza dziś biżuteria jako kategoria - odejście od precyzyjnej symetrii w stronę form, które "czują się żywe", jak mówią o tym sami projektanci. Perła, ze swojej natury nigdy nie w pełni identyczna, nigdy nieidealnie okrągła, doskonale wpisuje się w ten kierunek - jest niejako naturalnym sprzymierzeńcem trendu na formy organiczne i nieoczywiste.

Polski akcent tego globalnego trendu

Ten sam kierunek widać w kolekcji SAVICKI - Célamare, w której perły odgrywają rolę głównego bohatera, nie dodatku. Kolczyki z kolekcji łączą dużą, okrągłą formę pereł z ciepłym blaskiem żółtego złota, a naszyjnik z tej samej linii idzie o krok dalej - tu perły przyjmują bardziej nieregularną, organiczną formę, zgodną z tym samym duchem odejścia od sztywnej symetrii. Razem tworzą dobry przykład tego, o czym mówią dziś najważniejsze redakcje modowe na świecie: perła przestaje być jednym, powtarzalnym kształtem.

- Chcieliśmy zaprojektować perłę, która ma w sobie coś nieoczywistego - formę, która przyciąga wzrok, zamiast się w niego wtapiać. To biżuteria, która dobrze sprawdza się zarówno w codziennej stylizacji, jak i wieczorowej, bez potrzeby dopasowywania jej do konkretnej okazji - mówi Tomasz Osman, prezes i współwłaściciel marki SAVICKI.

Nazwa kolekcji - Célamare - nawiązuje do miejsca, w którym spotykają się niebo i morze. To nieprzypadkowe skojarzenie: perła, powstająca w wodzie, naturalnie łączy się z tą samą estetyką co reszta kolekcji - ciepłe złoto przywołujące światło zachodzącego słońca, perła - świetlistość tafli wody.

Obalamy mit: duża perła wcale nie jest "za bardzo od święta"

Jednym z powodów, dla których wielu osobom trudno wyobrazić sobie perłę w codziennej stylizacji, jest utrwalone przez dekady skojarzenie - perła jako coś na wesele, na galę, na wyjątkową okazję. Tymczasem to dokładnie ten stereotyp trend jesieni 2026 stara się przełamać.

Sekret leży w kontekście, w jakim perła się pojawia. Ten sam naszyjnik, który w formalnej stylizacji będzie wyglądał odświętnie, w połączeniu z prostym swetrem czy koszulą zyskuje zupełnie inny charakter - staje się nieoczywistym, ciekawym akcentem, a nie sygnałem "specjalnej okazji". To nie perła decyduje o formalności stylizacji, tylko to, z czym się ją zestawia.

Jak nosić dużą perłę, żeby nie wyglądała staroświecko

Kluczem jest kontekst. Duża, wyrazista perła najlepiej działa jako pojedynczy, mocny akcent - nie w komplecie z pasującym naszyjnikiem i bransoletką, tylko sama, w towarzystwie prostszych, bardziej stonowanych elementów stylizacji. Dobrze zestawia się z casualowymi ubraniami - dzianiną, koszulą, prostym swetrem - gdzie kontrast między swobodną bazą a wyrazistą biżuterią robi największe wrażenie.

Warto też eksperymentować z asymetrią - noszenie jednego, większego kolczyka z perłą i drugiego, mniejszego lub w ogóle innej formy, to jeden z chętniej powtarzanych zabiegów stylistycznych tego sezonu. To rozwiązanie, które jeszcze kilka lat temu uznano by za błąd, dziś jest świadomym, celowym wyborem.

Duża perła sprawdza się także w połączeniach, które tradycyjnie uznawano za nieoczywiste - z ciężkimi, sportowymi tkaninami, skórą, denimem. To zestawienie surowej, casualowej bazy z eleganckim, delikatnym materiałem tworzy kontrast, który przyciąga uwagę znacznie skuteczniej niż jednorodna, w pełni dopasowana stylizacja.

To także biżuteria, która nie wymaga specjalnej okazji. W przeciwieństwie do klasycznego sznura pereł, kojarzonego z formalnymi wydarzeniami, nowa generacja pereł - większa, bardziej charakterna - równie dobrze sprawdza się w zwykły wtorek, jak i na wyjątkowym wyjściu.

Autor: SAVICKI - Célamare/ Materiały prasowe