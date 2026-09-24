Gigantyczny pyton grasuje po mieście! "Samochody zawracały, miasto stało w korku"

Niezwykłe zdarzenie w brytyjskim Plymouth: egzotyczny wąż, pyton dywanowy, zagnieździł się na drzewie w centrum miasta, wywołując niemałe zamieszanie.

Mimo wielogodzinnej interwencji straży pożarnej, która użyła specjalistycznego sprzętu, zwierzę wciąż pozostaje na wolności.

Dowiedz się, dlaczego schwytanie gada okazało się tak trudne i czy ten niecodzienny intruz faktycznie nie zagraża mieszkańcom.

Pyton sparaliżował część miasta. Gigantyczne korki

O tym, że w jednym z brytyjskich miast grasuje wąż, donosi między innymi "Daily Star". Zwierzę po raz pierwszy zauważono w środę, 23 września, w koronie jednego z drzew w Plymouth Hoe. W okolicy Hoe Road błyskawicznie utworzył się korek, bowiem do akcji wkroczyli strażacy. Jednym z wozów zablokowali ulicę, a kierowców, jadących tamtędy, zawracali. Na razie nie wiadomo, do kogo należy wąż ani jak się tam znalazł.

Rzecznik straży pożarnej i ratunkowej Devon i Somerset w rozmowie z dziennikarzami przekazał: "Zgłoszenie o tym, że wąż grasuje w pobliżu toalet publicznych w West Hoe Park przy Hoe Road otrzymaliśmy około godz. 17. Na miejscu zdarzenia pojawił się wóz strażacki i drabina pneumatyczna. Przypuszcza się, że pyton dywanowy owinął się wysoko wokół gałęzi. Weterynarz nie jest w stanie go wyciągnąć, więc policja poprosiła straż pożarną o pomoc w sprowadzeniu go na dół".

"Zazwyczaj nie owija się wokół ludzi"

Niestety, po trwającej kilka godzin akcji wciąż nie udało się schwytać węża. Około godz. 21 strażacy potwierdzili, że akcja się kończy, ale zostanie wznowiona w czwartek, 24 września. Internauci są w szoku, że przez cztery godziny nie udało się złapać zwierzęcia. Wydaje się jednak, że wąż nie stwarza bezpośredniego zagrożenia. Pyton dywanowy to wąż dusiciel, który naturalnie występuje w Australii, Nowej Gwinei i kilku okolicznych wyspach. Jest aktywny głównie o zmierzchu i w nocy, ale może być również aktywny w ciągu dnia, aby się ogrzać. Nie jest uważany za niebezpieczny dla ludzi, ponieważ nie jest jadowity i zazwyczaj nie owija się wokół ludzi. Jego ofiarą padają małe ssaki.

Wąż pogryziony przez szczura

Python on the loose in UK city as 'gridlock' reported after 999 crews block roadhttps://t.co/xtZdYcNzvw pic.twitter.com/Tfv3HMVwvx— Daily Star (@dailystar) September 23, 2026

🚨 BREAKING: ‘Python’ on the loose sparks significant emergency response on Plymouth Hoehttps://t.co/GpCVvbwJyr— Plymouth Plus (@Plymouth_Plus) September 23, 2026