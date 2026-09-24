Prosty zabieg, który otworzy oczy i uniesie opadającą powiekę. W mniej niż minutę Twoje spojrzenie będzie młodsze, a opadająca powieka zniwelowana

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-24 9:10

Opadająca powieka to estetyczny problem, z którym zmaga się wiele kobiet Często związany jest z wiekiem, ale bywa też, że dotyka młode osoby. Zastanawiasz się, czy istnieją sposoby, które pozwolą szybka zniwelować opadającą powiekę i optycznie otworzyć spojrzenie? Ten trik zrobi to w mniej niż minutę. Rób to codziennie, a opadająca powieka będzie optycznie zminimalizowana, a Twoje spojrzenie znów odzyska młody wygląd.

Opadająca powieka
Autor: Andrew Angelov/ Shutterstock
  • Opadająca powieka to powszechny problem estetyczny, często związany ze starzeniem, który postarza twarz, a nawet może ograniczać pole widzenia.
  • Dotyka zarówno osoby starsze, jak i młodsze (genetyka), ale istnieją proste i skuteczne metody, aby z nią walczyć.
  • Odkryj sprawdzone ćwiczenia oraz zaskakujące triki makijażowe, które natychmiastowo optycznie otworzą Twoje spojrzenie i przywrócą mu blask.

Czym jest opadająca powieka?

Opadająca powieka to jeden z najczęstrzych objawów starzenia się skóry. Wraz z wiekiem  na naszej skórze pojawiają się nie tylko zmarszczki. Często o wiele poważniejszym problemem jest utrata jędrności skóry. Z czasem traci ona swoją przyczepność i pod wpływem grawitacji zaczyna opadać. W okolicy nad okien nadmiar skóry zbiera się na górnej powiece i zaczyna nachodzić na oko. Bywa, że w problemem tym zmagają się także młode osoby. W ich przypadku jest to najczęściej wpływ genetyki. 

Problem opadającej powieki w większości przypadku jest czysto estetyczny. Nadmiar skóry zamyka spojrzenie i sprawia, że twarz wygląda na bardziej smutną i postarzałą. Traci blask i ciekawość spojrzenia. W skrajnych przypadkach może wpływać na widzenie. Można wtedy wykonać zabieg wycięcia nadmiar skóry na NFZ. Z perspektywy dermatologii, klucz do jędrnej skóry wokół oczu leży w utrzymaniu odpowiedniego poziomu kolagenu i elastyny. To właśnie te białka odpowiadają za elastyczność i sprężystość skóry. Eksperci zalecają stosowanie kremów pod oczy bogatych w składniki aktywne, takie jak peptydy, retinol (w odpowiednim stężeniu dla okolicy oka), witamina C oraz kwas hialuronowy, które wspierają regenerację i nawilżenie, opóźniając procesy starzenia i pomagając w utrzymaniu jędrności.

Jednym z najlepszych sposobów przeciwdziałania opadającej powiece są masaże twarzy, w tym masaż kobido. Wpływ na wygląd oka mają mięśnie:

  • Mięsień dźwigacz powieki górnej: jest to główny mięsień szkieletowy, który unosi powiekę.
  • Mięsień tarczkowy górny: wspomaga on unoszenie powieki pod wpływem układu współczulnego.

Ćwiczenia na opadającą powiekę:

Unoszenie brwi z oporem

Połóż palce wskazujące obu dłoni tuż pod łukami brwiowymi, lekko dociskając skórę. Delikatnie unieś brwi do góry, jednocześnie stawiając lekki opór palcami. Trzymaj uniesione brwi przez 5 sekund, czując napięcie w mięśniach czoła i powiek. Następnie rozluźnij.

Otwieranie okien – opór na powiekę

Połóż palec wskazujący jednej dłoni na środku górnej powieki, tuż pod brwią. Delikatnie dociskaj powiekę w dół, jednocześnie starając się unieść powiekę do góry, jakbyś chciał/a otworzyć oko. Poczuj opór i napięcie w mięśniach powieki. Przytrzymaj przez 5 sekund. Następnie rozluźnij. Powtórz to samo na drugim oku.

Zrób to, a optycznie otworzysz spojrzenie. Sposób na opadającą powiekę w mniej niż minutę 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele w przypadku opadającej powieki, może zrobić makijaż. Oczywiście nie podniesie on fizycznie nadmiaru skóry, ale może optycznie otworzyć spojrzenie. W przypadku opadającej powieki wcale nie najistotniejsze jest samo oko. Bardzo wiele może zrobić makijaż brwi. Zrób to na jednym oku i porównaj efekt, a będziesz w szoku. Chodzi o wyczesanie i utrwalenie włosków brwi maksymalnie do góry. Weź mydełko do brwi lub żel i wsmaruj produkt dokładnie we włoski. Wykonuj ruch nie tylko z włosem, ale i pod włos, aby kosmetyk pokrył dokładnie całe brwi. Odczekaj około pół minuty i szczoteczkę do brwi wyczesz włoski do góry. Na koniec delikatnie przyklep je palcem do skóry. Kredką lub pisakiem do brwi możesz wypełnić braki we włoskach i nadać im ulubiony kształt. Taki rodzaj makijażu brwi świetnie otwiera oko i daje efekt natychmiastowy. Oko wygląda jak po liftingu. Makijaż brwi wykonuj przed nałożeniem podkładu. W ten sposób unikniesz brzydkich smug, które mogą powstawać na skutek zmieszania się resztek żelu do brwi i podkładu. 

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ROLKI

OPADAJĄCA POWIEKA
MAKIJAŻ BRWI