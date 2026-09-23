Jak przygotować skórę na jesienny makijaż?

Zacznijmy od podstaw: dokładne oczyszczenie. Nawet jeśli nie nosiłaś makijażu poprzedniego dnia, na skórze gromadzą się sebum, pot, kurz i zanieczyszczenia środowiskowe. Delikatny żel lub pianka myjąca, dobrana do typu cery, usunie te niepożądane elementy, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Pamiętaj, aby unikać agresywnych środków, które mogą przesuszyć lub podrażnić skórę, co w konsekwencji utrudni aplikację makijażu i może prowadzić do jego szybszego "ważenia się". Po oczyszczeniu warto sięgnąć po tonik, który przywróci skórze odpowiednie pH, ukoją ją i przygotują na przyjęcie kolejnych składników aktywnych. To często pomijany krok, a jednak niezwykle ważny dla optymalnego wchłaniania serum i kremu.

Kolejnym etapem jest intensywne nawilżenie i odżywienie. Skóra dobrze nawilżona jest elastyczna, gładka i stanowi idealne płótno dla podkładu. Wybierz serum bogate w składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, witaminy C i E, peptydy czy ceramidy, które dostarczą skórze niezbędnych substancji odżywczych. Po wchłonięciu serum, aplikuj krem nawilżający. Jego zadaniem jest nie tylko nawilżenie, ale także stworzenie bariery ochronnej, która "zamknie" wilgoć w skórze i zapobiegnie jej przesuszeniu w ciągu dnia. W zależności od typu cery, możesz wybrać lekki krem-żel, który szybko się wchłania, lub bogatszy krem, który zapewni intensywniejsze nawilżenie. Warto zwrócić uwagę na kremy z filtrem SPF, szczególnie jeśli makijaż będzie noszony w ciągu dnia. Ochrona przeciwsłoneczna to absolutna podstawa zdrowej skóry.

Nie zapominajmy o delikatnej skórze wokół oczu. Specjalny krem pod oczy, delikatnie wklepany, nawilży tę wrażliwą okolicę, zmniejszy widoczność drobnych zmarszczek i sprawi, że korektor będzie wyglądał świeżo i naturalnie, nie osadzając się w załamaniach.

Na koniec, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i wygładzeniu cery, możesz zastosować bazę pod makijaż. Bazy mają różne właściwości – niektóre matują, inne rozświetlają, jeszcze inne minimalizują widoczność porów czy zaczerwienień. Wybierz taką, która odpowiada potrzebom Twojej skóry i efektowi, jaki chcesz osiągnąć. Baza stworzy gładką powierzchnię, ułatwiając aplikację podkładu i znacząco przedłużając jego trwałość.

Pamiętaj, że pielęgnacja przed makijażem to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia Twojej skóry. Regularne stosowanie tych kroków sprawi, że Twoja cera będzie promienna, a makijaż będzie wyglądał perfekcyjnie od rana do wieczora, stając się prawdziwą ozdobą, a nie maską.

Bielenda Witaminowa baza pod makijaż

Witaminowa baza pod makijaż to wielofunkcyjny kosmetyk, który nawilża, wygładza i rewitalizuje skórę, jednocześnie zwiększając trwałość makijażu. Dzięki witaminie E, olejowi karotenowemu i kwasowi hialuronowemu skutecznie odżywia cerę, chroniąc ją przed przesuszeniem i działaniem wolnych rodników. Jej lekka, kremowa formuła szybko się wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości, a skóra staje się promienna i wygładzona. Baza sprawia, że podkład i korektor lepiej stapiają się ze skórą, zapewniając naturalny i trwały efekt. Idealna dla osób z cerą suchą i zmęczoną, które chcą połączyć pielęgnację z perfekcyjnym przygotowaniem skóry do makijażu.

Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

e.l.f. Cosmetics Power Grip

Ta żelowa baza, dzięki swojej bezbarwnej formule, nie tylko scala i przedłuża trwałość makijażu, ale także nadaje mu świeże, mokre wykończenie oraz wygładza skórę. Jest to produkt godny polecenia, ponieważ nie zatyka porów i posiada wegańską formułę. W jej składzie znajdziemy kwas hialuronowy, który wspiera nawilżenie skóry, co sprawia, że jest odpowiednia dla skóry tłustej, mieszanej i suchej.