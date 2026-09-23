INGLOT with Komunikatywnie LIPS EDITION II - limitowana kolekcja dostępna wyłącznie w HEBE

To już kolejna edycja współpracy INGLOT z Weroniką Sączawą (@komunikatywnie) – influencerką i ekspertką znaną z perfekcyjnego makijażu ust oraz doskonałego wyczucia chłodnych odcieni nude. Kolekcja pozwala tworzyć zarówno subtelne, codzienne zestawienia, jak i bardziej wyraziste lip looki. Łączy charakterystyczną dla INGLOT wysoką jakość z ponadczasowym minimalizmem i unikalnym stylem Weroniki.

Chłodne róże, nude i wiele możliwości

INGLOT with Komunikatywnie LIPS EDITION II to dziewięć produktów, które można dowolnie ze sobą łączyć i stopniować efekt – od precyzyjnego konturu, przez satynowy kolor pomadki, aż po rozświetlające wykończenie błyszczyka. Kolekcja została oparta na palecie chłodnych odcieni nude i różu. Różnorodne formuły pozwalają stworzyć kompletny makijaż ust, wykorzystując produkty pojedynczo lub łącząc je w gotowe lip combo. Dodatkowo, tym razem niemal wszystkim produktom towarzyszy delikatny, wafelkowy zapach ze słodko-maślaną nutą.

Kolekcja składa się z:

1. Konturówka do ust

Cool Blush 360 | Deep Rosette 361 | Neutral Nude 362

Kremowa formuła zapewnia precyzyjną aplikację i pozwala podkreślić naturalny kształt ust. Wbudowana temperówka ułatwia zachowanie odpowiedniej precyzji rysika.

2. Ołówek do ust Melted Rose 53

Konturówka i pomadka w jednym. Lekka, kremowa formuła o średnim kryciu i subtelnym, satynowym wykończeniu pozwala zarówno podkreślić kontur, jak i wypełnić nim całe usta.

3. Aksamitna pomadka do ust Lightly Beige 366

Pomadka o satynowym wykończeniu i subtelnym wafelkowym zapachu. Formuła zawiera witaminę E oraz oleje z wiśni, arganowy, kokosowy i z pestek moreli.

4. Pomadka do ust

Favorite Pink 928 | Barely Brown 929

Favorite Pink 928 zapewnia średnie krycie i subtelnie błyszczące wykończenie. Barely Brown 929 to półtransparentna formuła o błyszczącym wykończeniu. Obie pomadki zawierają masło shea, oleje tsubaki, jojoba i makadamia oraz peptydy.

5. Błyszczyk do ust

Too Sweet 04 | Over Glazed 05

Too Sweet 04 to mleczny, jasnoróżowy błyszczyk o intensywnym blasku i efekcie wygładzonych, pełniejszych ust. Over Glazed 05 zapewnia rozświetlające wykończenie z iskrzącymi drobinkami. Obie formuły są lekkie i nieklejące, wzbogacone o olej z pestek moreli, emolienty i witaminę E.

Trzy lip combo stworzone przez Weronikę

Produkty z kolekcji zostały zaprojektowane tak, aby można było dowolnie je ze sobą łączyć. Dodatkowo Weronika przygotowała trzy autorskie zestawienia, pokazujące różne odsłony kolekcji.

COOL PINK - Chłodny, subtelny róż z lekko przydymioną nutą i aksamitnym, satynowym wykończeniem.

Konturówka do ust Cool Blush 360

Ołówek do ust Melted Rose 53

Aksamitna pomadka do ust Lightly Beige 366

BLUSHED NUDE - Naturalny róż z beżowym podtonem i delikatnym, mlecznym blaskiem.

Konturówka do ust Neutral Nude 362

Pomadka do ust Favorite Pink 928

Błyszczyk do ust Too Sweet 04

ROSY BROWN - Głęboki, neutralny brąz z różanym akcentem i rozświetlającym wykończeniem.

Konturówka do ust Deep Rosette 361

Pomadka do ust Barely Brown 929

Błyszczyk do ust Over Glazed 05

Stwórz swój lip look

Kolekcja daje pełną swobodę w tworzeniu makijażu ust. Konturówka lub ołówek pozwalają zdefiniować kształt ust, pomadka dodać koloru i wykończenia, a błyszczyk – intensywnego blasku. Produkty można stosować pojedynczo lub łączyć ze sobą, tworząc własne kombinacje.

INGLOT with Komunikatywnie LIPS EDITION II to limitowana kolekcja dostępna wyłącznie w drogeriach HEBE, w aplikacji oraz online na hebe.pl.

Autor: Inglot/ Materiały prasowe