Zjawiskowy makijaż Miley Cyrus na premierze albumu „Bass Persuades”. Jak uzyskać taki efekt?

Za makijaż Miley odpowiada Janice Daoud, makijażystka gwiazd, która wykorzystała produkty Maybelline New York, aby stworzyć look podkreślający naturalne rysy artystki i jednocześnie wpisujący się w jej nową muzyczną erę.

„W nowej erze Miley chciałyśmy podkreślić jej naturalne piękno, dodając całości chłodnego, zmysłowego charakteru. Delikatnie podkreślone brwi, smoky liner, naturalnie wydłużone rzęsy i wyraziste usta miały podkreślić jej rysy, ale bez efektu przesady. Całość jest niewymuszona i w 100% w stylu Miley” – mówi Janice Daoud.

Produkty wykorzystane do stworzenia looku Miley Cyrus:

OCZY

Tusz do rzęs Lash Sensational Sky High, odcień Very Black

Kredka do oczu: Sculpting Stix 2-in-1, odcienie Mocha Contour & Smooth Espresso

Pisak do brwi: Brow Inserts, odcień Medium Brown

Paletka do oczu: The Nudes

TWARZ

Róż: Fit Me, odcień Nude

Podkład: Super Stay Skin Tint, odcień 129

Korektor: Instant Eraser, odcień Pink oraz 120

USTA

Konturówka: Super Stay Peel-Off, odcień Aura

Szminka: Serum Lipstick, odcień Upstate

Makijaż Miley Cyrus idealnie wpisuje się w obecne trendy beauty, które promują autentyczność i podkreślanie naturalnych atutów, jednocześnie dodając element wyrafinowania. To odejście od ciężkich konturów na rzecz świeżej, promiennej cery i strategicznie rozmieszczonych akcentów. "Chłodny, zmysłowy charakter" to połączenie neutralnych, ziemistych tonów z precyzyjnie zaznaczonymi oczami i ustami, co daje efekt pewności siebie i elegancji bez nadmiernego wysiłku, a jednocześnie pozwala na artystyczne wyrażenie.

Autor: Maybelline/ Materiały prasowe