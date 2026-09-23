Zjawiskowy makijaż Miley Cyrus na premierze albumu „Bass Persuades”. Jak uzyskać taki efekt?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-23 10:56

Miley Cyrus pojawiła się na imprezie z okazji premiery swojego najnowszego albumu „Bass Persuades” w charakterystycznym, popstarowym makijażu stworzonym w całości przy użyciu produktów Maybelline New York. Globalna ambasadorka marki postawiła na wyraziste spojrzenie, subtelnie podkreśloną cerę i zdefiniowane usta, tworząc look łączący naturalność z chłodnym, zmysłowym charakterem.

Miley Cyrus
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe

Za makijaż Miley odpowiada Janice Daoud, makijażystka gwiazd, która wykorzystała produkty Maybelline New York, aby stworzyć look podkreślający naturalne rysy artystki i jednocześnie wpisujący się w jej nową muzyczną erę. 

„W nowej erze Miley chciałyśmy podkreślić jej naturalne piękno, dodając całości chłodnego, zmysłowego charakteru. Delikatnie podkreślone brwi, smoky liner, naturalnie wydłużone rzęsy i wyraziste usta miały podkreślić jej rysy, ale bez efektu przesady. Całość jest niewymuszona i w 100% w stylu Miley” – mówi Janice Daoud. 

Produkty wykorzystane do stworzenia looku Miley Cyrus: 

OCZY 

  • Tusz do rzęs Lash Sensational Sky High, odcień Very Black 
  • Kredka do oczu: Sculpting Stix 2-in-1, odcienie Mocha Contour & Smooth Espresso 
  • Pisak do brwi: Brow Inserts, odcień Medium Brown 
  • Paletka do oczu: The Nudes 

TWARZ 

  • Róż: Fit Me, odcień Nude 
  • Podkład: Super Stay Skin Tint, odcień 129 
  • Korektor: Instant Eraser, odcień Pink oraz 120 

USTA 

  • Konturówka: Super Stay Peel-Off, odcień Aura 
  • Szminka: Serum Lipstick, odcień Upstate 

Makijaż Miley Cyrus idealnie wpisuje się w obecne trendy beauty, które promują autentyczność i podkreślanie naturalnych atutów, jednocześnie dodając element wyrafinowania. To odejście od ciężkich konturów na rzecz świeżej, promiennej cery i strategicznie rozmieszczonych akcentów. "Chłodny, zmysłowy charakter" to połączenie neutralnych, ziemistych tonów z precyzyjnie zaznaczonymi oczami i ustami, co daje efekt pewności siebie i elegancji bez nadmiernego wysiłku, a jednocześnie pozwala na artystyczne wyrażenie.

Miley Cyrus
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
Miley Cyrus
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
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