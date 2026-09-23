Legendarna polska marka świętuje urodziny. Wyjątkowa oferta, która podąża za potrzebami Twojej skóry

Nowa linia SENSUM MARE Algodaily powstała jako odpowiedź na ten problem. Nie po to, by dołożyć kolejną linię kosmetyków, lecz by uprościć wybór i sprawić, że codzienna pielęgnacja stanie się intuicyjna, skuteczna i dostępna dla każdego.

Algodaily to linia stworzona w nurcie clear beauty, kosmetyków celowanych w konkretną potrzebę skóry. To przejrzysty system pielęgnacji, który pozwala zbudować skuteczną rutynę bez koniecznej wiedzy o składnikach aktywnych czy krokach pielęgnacji. Algodaily pomaga zrozumieć potrzeby skóry i ułożyć właściwą rutynę pielęgnacyjną w łatwy i skuteczny sposób. Co ważne, kosmetyki powstały w Polsce, we właściwym zrozumieniu potrzeb pielęgnacyjnych Polek i Polaków. Nurt Pl-beauty, którego jesteśmy częścią, tworzy kosmetyki dostosowane do realnych potrzeb pielęgnacyjnych, klimatu w jakim mieszkamy czy zmieniających się pór roku – mówi Łukasz Kołodziejek współzałożyciel marki.

Nurtem "clear beauty", w którym powstała linia Algodaily, to odpowiedź na rosnącą świadomość konsumentów i potrzebę transparentności. Koncentruje się on na prostych, ale skutecznych formułach, często opartych na składnikach pochodzenia naturalnego lub bezpiecznych syntetycznych. Kluczowe jest unikanie substancji potencjalnie drażniących, alergennych czy kontrowersyjnych, a także jasne komunikowanie składu. To filozofia, która stawia na minimalizm i maksymalną efektywność, bez zbędnych wypełniaczy.

Przy projektowaniu linii Algodaily wykorzystaliśmy cały naukowy i jakościowy dorobek SENSUM MARE. Od lat wyznaczamy jakościowe standardy na rynku i tworzymy jedne z najbardziej zaawansowanych i skutecznych formuł kosmetycznych, za co wielokrotnie byliśmy nagradzani m.in. sześcioma nagrodami Vogue Beaty Awards, Love Cosmetics Awards czy Doskonałością Roku Twojego Stylu. Nie inaczej było przy tworzeniu nowości Algodaily, włożyliśmy w nie naszą najlepszą wiedzę zamkniętą w dziewięciu, innowacyjnych kosmetykach - mówi Maciej Tęsiorowski współzałożyciel marki.

Bazą linii są cztery sera do twarzy, podzielone na funkcje:

Hydrate – serum nawilżające,

Pigment – serum korygujące,

Imperfection – serum normalizujące,

Redness – serum wyciszające.

Linia składa się również z dwóch kremów do twarzy (lekki krem na dzień i regenerujący krem na noc) oraz wielofunkcyjnego kremu pod oczy. Dodatkowo linię uzupełniają: nawilżający tonik i pianka do mycia twarzy.

Tworząc linię Algodaily sięgnęliśmy po najbardziej skuteczne i trendowe składniki aktywne wśród których znajdują się PDRN, egzosomy, peptydy, ceramidy – mówi Łukasz Kołodziejek.

Wspomniane składniki aktywne, takie jak PDRN, egzosomy, peptydy i ceramidy, reprezentują najnowsze osiągnięcia w kosmetologii. PDRN (polideoksyrybonukleotydy) znane są ze swoich właściwości regeneracyjnych i stymulujących odnowę komórkową. Egzosomy to maleńkie pęcherzyki komunikacyjne, które przenoszą sygnały między komórkami, wspierając ich funkcje naprawcze. Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, które mogą naśladować naturalne procesy skóry, np. stymulując produkcję kolagenu, a ceramidy odbudowują barierę ochronną, zapobiegając utracie nawilżenia. Ich synergiczne działanie pozwala na kompleksową pielęgnację.

System nawigacji oraz komunikacji produktów został stworzony na nowo. Zero zgadywania, prosty, logiczny i czytelny - od opisów produktów, po etykiety przez cały brand voice stworzony dla nowej linii tak aby wybór kosmetyków był czytelny, intuicyjny i właściwy – dodaje Maciej Tęsiorowski.

Autor: Sensum Mare/ Materiały prasowe