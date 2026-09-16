Po kolacji nałóż na brwi, a rano będą ciemniejsze. Już po tygodniu włoski wyraźnie się zagęszczą i przyciemnią. Nawet 2 tony. Sposób na przyciemnienie brwi

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-16 9:35

Wiele kobiet marzy o ciemnych i gęstych brwiach. Stanowią one piękną oprawę oczu i podkreślają spojrzenie. Zabiegi przyciemniania brwi u kosmetyczki cieszą się ogromną popularnością jednak istnieją domowe sposoby, które równie zadziałają równie skutecznie. Wystarczy, że wetrzesz to we włoski, a następnego dnia Twoje brwi będą subtelnie ciemniejsze. Sposób ten też naturalnie pielęgnuje brwi, dzięki czemu rosną gęstsze.

Osoba nakłada pędzelkiem preparat na brwi. O domowych sposobach na gęste i ciemne brwi przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com
  • Zamiast inwazyjnych zabiegów, odkryj naturalne sposoby na spektakularnie ciemne i gęste brwi, które podkreślą Twoje spojrzenie.
  • Wykorzystaj prostą mieszankę kawy i miodu, by już po jednym zastosowaniu nadać brwiom intensywny kolor, stopniując efekt dla idealnego dopasowania.
  • Poznaj sprawdzony domowy trik z popularnym olejkiem, który nie tylko zagęści brwi, ale sprawi, że będą rosły szybciej i zdrowiej – to musisz wypróbować!

Wymieszaj to z miodem i wetrzyj we brwi. Już po jednym zabiegu będą wyraźnie ciemniejsze 

Ciemne i gęste brwi pięknie podkreślają oczy i nadają wyrazu całej twarzy. Oczywiście kolor brwi powinien być dopasowanych do naszej cery i barwy włosów. Eksperci od urody wskazują, że brwi mogą być o jeden lub dwa tony ciemniejsze niż fryzura. W ten sposób nasze spojrzenie nabierze głębi i będzie bardziej wyraziste. Wiele kobiet decyduje się na zabiegi przyciemniania brwi wykonywane henną. Można to robić samodzielnie lub oddać się w ręce profesjonalistów. Przed przyciemnieniem brwi henną warto pamiętać, że daje ona mocne efekty i czasem może okazać się zbyt intensywna. Niewiele kobiet wie, że istnieją domowe sposoby na delikatne przyciemnianie brwi. W ten sposób subtelnie je podkreślisz i sprawdzisz, jak będziesz wyglądać w mocniejszej oprawie oczu.

Jednym z najlepszych sposobów na domowe przyciemnieni brwi jest kawa. Zawiera ona naturalne pigmenty, które przylegają do łuski włosów i subtelnie je przyciemniają. Efekt jest delikatny, ale można go stopniować lub budować. Do miseczki wsyp 3 łyżeczki fusów z kawy lub zwykła kawę sypaną. Dodaj 3 łyżeczki naturalnego miodu i całość dokładnie wymieszaj. Starą szczoteczkę do rzęs wetrzyj mieszankę w brwi. Pamiętaj, aby aplikować ją na całe włoski, od nasady po same końce. Odczekaj około 20 minut, a następnie zmyj wszystko pod bieżącą wodą. Już po jednym takim zabiegu włoski będą ciemniejsze i bardziej zaznaczone. Regularnie stosowanie kawy przyciemni brwi nawet o kilka tonów, jednak efekt nadal będzie bardzie naturalny niż w przypadku zastosowania henny. 

Domowy sposób na zagęszczenie brwi. Aplikuj to, a będą rosły szybciej

Brwi, podobnie jak włosy na głowie, potrzebują stymulacji i odżywiania. W tym przypadku istnieje jeden, najlepszy, domowy sposób na ich zagęszczenie. Jest to mianowicie olejek rycynowy. Jego sekret tkwi w unikalnym składzie, a zwłaszcza w wysokiej zawartości kwasu rycynolowego. Ten kwas tłuszczowy ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, co pomaga utrzymać zdrową skórę pod brwiami. Dodatkowo, olejek rycynowy stymuluje krążenie krwi w mieszkach włosowych, dostarczając im więcej składników odżywczych i wspierając szybszy oraz gęstszy wzrost włosków. Skutecznie pogrubia on i zagęszcza włoski. Działa już od cebulek, dzięki czemu brwi już w fazie wzrostu są gęstsze i bardziej sprężyste. Regularne stosowanie olejku rycynowego zagęszcza łuk brwiowy, co daje dodatkowy efekt przyciemnienia i podkreślenia. Dodatkowo olejek rycynowy dodaje blasku i zmiękcza włoski. Stosuj go codziennie po wieczornej pielęgnacji. Wcieraj olejek w brwi i nie zmywaj. Pozostaw na całą noc, a rano przetrzyj brwi wodą lub żelem do mycia twarzy. 

Przeczytaj także:

Najgorsze fryzury na cienkie włosy
Galeria zdjęć 5
Maryla Rodowicz nie wychodzi z domu bez peruki? Co za zdjęcia! Tak jej włosy wyglądały lata temu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZYCIEMNIANIE BRWI
BRWI