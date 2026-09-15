Karnozyna - sekret młodości Koreanek

Koreanki są mistrzyniami w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań wspierających skórę i ambasadorkami wszystkich trendów promujących jej naturalny blask. Jako pierwsze odkryły również karnozynę, która wykazuje moc właściwości przeciwstarzeniowych i pielęgnacyjnych, z których warto czerpać.

Szczególna zdolność karnozyny polega przede wszystkim na hamowaniu procesów odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się cery. Chodzi tu głównie o glikację, czyli zjawisko, w którym cukier łączy się z kluczowymi dla skóry białkami - kolagenem i elastyną, odpowiedzialnymi za jej jędrność i sprężystość. Pod wpływem glikacji włókna te tracą elastyczność i stają się coraz bardziej sztywne, przez co skóra stopniowo się „starzeje” - traci gładkość, pojawiają się zmarszczki, a jej ogólna kondycja się pogarsza.

Karnozyna skutecznie osłania włókna kolagenowe przed destrukcyjnym wpływem cukru, spowalniając cały proces utraty jędrności. To właśnie te unikalne właściwości sprawiły, że stała się kluczowym składnikiem niebieskiej, anti-agingowej serii CLIV, a teraz także nowej maski w płachcie.

CLIV Carnosine Intensive Ampoule Mask to maska w płachcie, która stanowi prawdziwe SOS dla skóry spragnionej intensywnego nawilżenia. Płachta wykonana jest z miękkiego, gęstego materiału pokrytego ceramidami, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do konturów twarzy i ściśle do niej przylega. Nasączona jest esencją z karnozyną, kompleksem peptydów, retinolem i kolagenem - to bogactwo składników aktywnych sprawia, że skóra zyskuje głębokie nawilżenie, a jej powierzchnia staje się wyraźnie gładsza. Efektem jest szybki powrót promiennego, wypoczętego wyglądu.

W esencji, którą nasączona jest maska, znalazły się także humektanty: kwas hialuronowy i betaina, wiążące cząsteczki wody i zapobiegające jej odparowywaniu z naskórka. Zmiękczają one skórę, dzięki czemu staje się przyjemniejsza w dotyku, a jej tekstura gładsza i lepiej odbijająca światło. Formułę uzupełniają: adenozyna wspierająca procesy naprawcze, kojące ekstrakty z aloesu i wąkrotki azjatyckiej oraz olej makadamia, który chroni skórę przed utratą wody.

Maska sprawdzi się przy każdym typie cery, ale szczególnie polecana jest do skóry suchej, odwodnionej, szorstkiej, ziemistej i „zmęczonej”. Wykazuje również działanie rewitalizujące w przypadku cery matowej, pozbawionej blasku i z widoczną utratą jędrności. Warto sięgać po nią jako produkt ratunkowy przed ważnym wyjściem lub jako uzupełnienie wieczornej rutyny pielęgnacyjnej, po całym dniu w makijażu. Efekt? Spektakularny wzrost nawilżenia, wygładzenie skóry i promienny blask.

Autor: CLIV/ Materiały prasowe