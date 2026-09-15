Koniec z neonami na paznokciach. "Cappuccino nails" to nowy jesienny hit, który lansuje Hailey Bieber

Jesienny hit w stylizacji paznokci, znany jako "cappuccino nails", czerpie inspirację z mlecznej kawy i bazuje na palecie karmelowych brązów oraz ciepłych beżów.

To wyjątkowo dyskretny, a zarazem szykowny wybór, który doskonale komponuje się z każdym typem urody i kształtem płytki.

Za sprawą Hailey Bieber, chętnie promującej kawowe motywy, ten styl błyskawicznie zdobywa uznanie na całym świecie.

Wraz ze zmianą pory roku, w salonach kosmetycznych na bok odchodzą skomplikowane wzory i jaskrawe barwy. Miejsce krzykliwych neonów zajmują teraz przygaszone, bardzo naturalne tonacje brązu oraz beżu. Prawdziwym przebojem zbliżających się tygodni stają się "cappuccino nails", które gwarantują subtelny, lecz niezwykle intrygujący efekt wizualny.

Co kryje się pod nazwą "cappuccino nails"?

Określenie tego modnego manicure bezpośrednio nawiązuje do popularnego napoju z puszystą pianką. Właśnie dlatego dominują tutaj wszelkie odcienie mleczne, ciepłe beże i delikatne, karmelowe brązy. Kobiety decydujące się na tę stylizację mogą wybierać między bardzo jasnymi, kremowymi lakierami, a nieco ciemniejszymi wariantami klasycznej kawy z mlekiem. Cały urok tego trendu opiera się na wyważeniu – dłonie prezentują się nienagannie i szykownie, a kolor nie dominuje nad całością wizerunku.

Proste sposoby na modny manicure "cappuccino nails"

Wykonanie takiej stylizacji jest niezwykle proste i nie wymaga tworzenia skomplikowanych detali. Najbardziej klasyczne podejście to po prostu pokrycie całej płytki jednym odcieniem jasnego brązu lub beżu, a następnie nałożenie lśniącego lakieru nawierzchniowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nieco poeksperymentować i na każdym palcu użyć innego koloru z kawowej gamy, przechodząc płynnie od karmelu po jasny odcień nude. Z kolei dla zwolenniczek maksymalnego minimalizmu idealnym rozwiązaniem będzie wariacja na temat klasycznego frencha z subtelną, brązową obwódką na końcach.

Do kogo pasują paznokcie w odcieniu "cappuccino nails"?

Ogromną zaletą tego jesiennego trendu jest jego wszechstronność. Odpowiednio dobrana intensywność brązów i beżów sprawia, że świetnie współgrają one zarówno z bardzo jasną, jak i zdecydowanie ciemniejszą skórą. Co więcej, taki manicure wygląda obłędnie bez względu na to, jak opiłowana jest płytka. Na krótkich paznokciach gwarantuje wrażenie czystości i staranności, z kolei dłuższe, opiłowane w kształt migdała, zyskują dzięki niemu wyjątkowo wyrafinowany charakter.

Hailey Bieber wyznacza trendy z "cappuccino nails"

Potwierdzeniem tego, że kawowe barwy zdominują ten sezon, jest postawa znanej amerykańskiej modelki. Słynna trendsetterka z branży beauty Hailey Bieber zdążyła już zaprezentować się w takim wydaniu, udowadniając swój ogromny wpływ na modę w stylizacji paznokci. Warto dodać, że gwiazda od dawna darzy sympatią podobne tonacje, a jej poprzednie wybory bazujące na kolorze klasycznego brązu i kawy latte perfekcyjnie oddawały jesienną aurę.

Modne paznokcie inspirowane mleczną kawą to kwintesencja tego, czego pragniemy w chłodniejsze dni. Łączą w sobie elegancję, łatwość aplikacji i fenomenalnie zgrywają się z każdym ubiorem. Z powodzeniem można je nosić zarówno do luźnego swetra i ulubionych jeansów, jak i jako uzupełnienie oficjalnego, biurowego dress code'u. Najwyższy czas zapisać się do kosmetyczki lub samodzielnie odświeżyć wygląd swoich dłoni, stawiając na największy hit tej jesieni!

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