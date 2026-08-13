Te odcienie paznokci zdominują jesień 2026. Sprawdź, co będzie się nosić

Jesień 2026 przyniesie w manicure zróżnicowanie – od nasyconych barw po bardzo naturalne odcienie.

Ciekawą alternatywę dla mocnych kolorów stanowić będą wyciszone tonacje.

Zobacz, jakie lakiery i wzory zdominują salony kosmetyczne jesienią.

Ciężko myśleć o jesieni bez wyrazistych czerwieni. Jednak tym razem tradycyjne bordo ustąpi mroczniejszym tonom przypominającym wino, rubin czy wiśnię. Taka propozycja zachowuje elegancję, nie będąc jednocześnie zbyt sztywną, co sprawia, że pasuje zarówno na wielkie wyjścia, jak i do codziennego stroju. Burgundowe odcienie świetnie prezentują się same lub wzbogacone o błysk. Bardzo efektownie wyglądają także w wersji „kocie oko”, która dodaje manicure'owi intrygującej głębi.

Głęboka czekolada wyprze czerń

Warto zwrócić uwagę na brązy, które idealnie wpisują się w jesienny klimat. Odcienie kawy, karmelu, kakao, a także mocnego espresso czy rozgrzanej czekolady staną się bardzo wszechstronnym wyborem. To doskonała opcja dla tych, którzy cenią ciemne lakiery, ale czerń wydaje się im zbyt drastyczna. Brąz prezentuje się łagodniej i doskonale współgra z cieplejszą, jesienną garderobą. Interesującym pomysłem jest również łączenie kilku różnych tonacji brązu w jednej stylizacji.

Granat, oliwka i śliwka hitem w salonach

Do jesiennych faworytów dołączy też ciemna śliwka. Zależnie od kąta padania światła może wpadać niemal w czerń, albo pokazać swoje wiśniowo-fioletowe oblicze. To świetna propozycja dla poszukujących odmiany od klasycznej czerwieni. Pojawi się również zieleń, ale wbrew przewidywaniom, nie będzie to wyłącznie ciemna zieleń butelkowa. Salony opanuje oliwka, szałwia, khaki oraz leśna zieleń – kolory, które fantastycznie komponują się ze złotem, beżem i brązem.

Dla fanek zimnych odcieni idealnym wyborem będzie granat. Szczególną uwagę przyciągną kolory przypominające jeans, atrament oraz rozgwieżdżone, nocne niebo.

Subtelne wykończenie wciąż na topie

Jednak jesień 2026 to nie tylko królestwo ciemnych barw. Zupełnym przeciwieństwem będą mleczne beże, półtransparentne róże i lekkie brzoskwinie. Taki manicure gwarantuje schludny i rześki wygląd. Paznokcie prezentują się bardzo elegancko, sprawiając wrażenie zadbanych, bez efektu przerysowania. Właśnie dlatego te naturalne propozycje będą mocną alternatywą dla typowo jesiennych, nasyconych kolorów.

Najgorętsze wzory na jesień 2026

Liczyć się będzie nie tylko barwa lakieru, ale też wybrany rodzaj wykończenia. Dużym zainteresowaniem będą cieszyć się metaliczne detale, subtelny blask, efekt „cat eye” oraz łączenie błysku z matową powierzchnią. Do łask wróci również micro french. W tej wersji tradycyjną, białą linię możemy zastąpić oliwką, srebrem, czekoladą lub bordo.

Tej jesieni wybór w salonach będzie ogromny. Można postawić na leśną zieleń, nastrojową śliwkę, elegancki burgund, atramentowy granat lub smakowity brąz. Z kolei fanki prostoty spokojnie mogą wybrać mleczny beż albo transparentny róż. Jedno jest pewne – w nadchodzącym sezonie nuda na paznokciach nam nie grozi, a intensywne kolory będą szły w parze z delikatnymi, świetlistymi wykończeniami.

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