Te buty będą modne w tym sezonie! Gdy elegnacja spotyką wygodę i styl prawdziwej jesieniary

Gdy jesienne chłody i zimowe mrozy zaczynają dawać się we znaki, wybór odpowiedniego obuwia staje się kluczowy, łącząc w sobie funkcjonalność z modnym wyglądem. W tym sezonie królują przede wszystkim botki – od klasycznych sztybletów, przez modele na stabilnym słupku, aż po rockowe workery, które dodają stylizacjom charakteru. Niezastąpione pozostają również kozaki, zarówno te z wysoką cholewką za kolano, zapewniające maksymalne ciepło, jak i eleganckie modele do połowy łydki. Materiały takie jak naturalna skóra, zamsz czy nubuk, często wzbogacone o wodoodporne membrany i ocieplające futerko, gwarantują komfort i ochronę przed niepogodą. Nie zapominajmy także o modnych śniegowcach i traperach, które idealnie sprawdzą się podczas większych opadów śniegu czy spacerów po zaśnieżonych ścieżkach, oferując zarówno ciepło, jak i pewność kroku. Wybierając buty na jesień i zimę, warto postawić na jakość i uniwersalność, aby mogły służyć przez wiele sezonów, jednocześnie dopełniając każdą stylizację.

Australijska marka o bogatym dziedzictwie prezentuje najbardziej ambitną dotąd odsłonę swojej kreatywności, redefiniując współczesny australijski segment premium luxury poprzez rzemiosło, kulturę i wyrazistą, nowoczesną perspektywę.

Od 1948 roku EMU Australia czerpie inspirację z tego samego źródła – nie po to, by powtarzać przeszłość, lecz by odkrywać w niej coś nowego. Rozległe australijskie krajobrazy i naturalne materiały. Sposób życia oparty na instynkcie i świadomym wyborze. W sezonie jesień/zima 2026 te fundamenty marki zyskują zupełnie nowe spojrzenie.

BE MORE nie jest odejściem od dziedzictwa EMU Australia. To jego najbardziej wyrazista dotąd forma. Kampania wyznacza początek nowej ery marki – ery, w której australijskie rzemiosło spotyka się z bardziej zdecydowaną wizją kreatywną, funkcjonalność i moda współistnieją bez kompromisów, a opowieść wykracza poza sam produkt.

Bo Australia nigdy nie była jednorodna. To dzika natura, tętniące życiem miasta i łagodne, rozległe krajobrazy. To starożytna kultura i współczesna kreatywność. Kontrasty, które od dawna kształtują tożsamość kraju, stają się teraz fundamentem najbardziej filmowej kampanii EMU Australia w historii marki.

Kampania opowiada o sposobie, w jaki poruszamy się po świecie. W serii starannie skomponowanych scen kobieta z łatwością przechodzi między różnymi tożsamościami. Jest ubrana z myślą o mieście, by chwilę później znaleźć się w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Luksus nie jest już przypisany do jednej przestrzeni. Każde otoczenie staje się częścią tej samej narracji, zacierając tradycyjne granice między modą, funkcjonalnością a naturą.

U jej boku podąża emu. Ciekawski i opanowany, staje się wizualnym punktem odniesienia kampanii – przypomnieniem, że każda podróż, bez względu na to, jak daleko prowadzi, zaczyna się w Australii.

Kolorystyka kampanii przywołuje australijską ziemię po deszczu. Głębokie zielenie nawiązują zarówno do koron eukaliptusów, jak i niezwykłego niebiesko-zielonego koloru jaja emu. Mineralne szarości. Ziemiste odcienie żółci. Każda paleta kolorystyczna, faktura i sylwetka zostały przemyślane przez pryzmat kraju, który od zawsze odnajduje piękno w umiarze, a nie w nadmiarze.

Autor: EMU Australia/ Materiały prasowe

Autor: EMU Australia/ Materiały prasowe

Kolekcja jesień/zima 2026 odzwierciedla tę filozofię poprzez starannie wyselekcjonowane modele stworzone z myślą o współczesnym stylu życia – swobodnym przemieszczaniu się między różnymi przestrzeniami, klimatami i okazjami, bez poczucia przesadnego zaprojektowania.

Centralne miejsce w kolekcji zajmuje Sharky Adventure Scuff – wyrazista ewolucja jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli EMU Australia. Charakterystyczna, ząbkowana podeszwa Sharky nadaje mu bardziej architektoniczną sylwetkę, jednocześnie zachowując komfort, który stał się synonimem marki.

Blurred Teddy odkrywa zmysłowe piękno australijskiej skóry owczej poprzez rzeźbiarskie proporcje i nieoczywiste faktury, zamieniając ciepło w coś ekspresyjnego, współczesnego i bezsprzecznie charakterystycznego dla EMU Australia.

Stworzony z myślą o codziennym odkrywaniu świata Nomad Wanderer łączy funkcjonalność z wyrafinowaniem. Wytrzymały, a jednocześnie minimalistyczny, odpowiada na rosnącą potrzebę posiadania produktów, które płynnie przechodzą z miejskiego środowiska do świata natury.

Kolekcję uzupełnia seria zimowych akcesoriów, które dzięki wyjątkowemu rzemiosłu podnoszą rangę codziennych elementów garderoby. Apollo Bay Gloves, Montana Mittens i Angahook Earmuffs zostały zaprojektowane z tą samą dbałością o szczegóły, wzmacniając przekonanie, że prawdziwy luksus często kryje się w elementach, po które sięgamy najczęściej.

Na każdym etapie projektu EMU Australia współpracowała z australijskimi twórcami, łącząc głosy, których perspektywy odzwierciedlają autentyczność, różnorodność i twórczą energię kraju, który nieustannie inspiruje markę.

Od modelki reprezentującej First Nations, Portii Talib, po fotografkę Jessicę Garcię, reżysera Harry’ego Charnocka, stylistkę Milanę De Minę oraz agencję kreatywną the thrills™ – kampania jest celebracją australijskiej kreatywności we wszystkich jej formach.

Obecność Portii Talib ma szczególne znaczenie. Jako modelka reprezentująca społeczność First Nations i przedstawicielka nowego pokolenia australijskich twórców, wnosi do kampanii siłę, autentyczność i subtelną pewność siebie. Jej udział mówi nie tylko o tym, kim marka jest dzisiaj, lecz także o przyszłości, którą chce współtworzyć – przyszłości celebrującej skalę, bogactwo i różnorodność australijskiej kreatywności.

EMU Australia to marka, która szanuje swoje dziedzictwo, nie pozwalając jednak, by definiowała ją nostalgia. To marka, która rozumie premium luxury nie jako ekskluzywność, lecz jako integralność i autentyczność. Marka, która wierzy, że najlepsze materiały na świecie zasługują na równie przemyślany design. I marka, która ma odwagę opowiadać australijskie historie własnym, australijskim głosem. Patrząc w stronę kolejnego rozdziału, BE MORE jest pierwszym wyrazem tej ambicji.

Autor: Emu Australia/ Materiały prasowe