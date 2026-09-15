Od reaktywnej pielęgnacji do budowania odporności i długoterminowej kondycji skóry

Metafora treningu dobrze oddaje istotę tego podejścia. Tak jak sprawności fizycznej nie buduje się podczas jednego intensywnego treningu, tak rezultatów pielęgnacyjnych nie zapewnia jednorazowe zastosowanie wysokiego stężenia składników aktywnych. Liczą się regularność, właściwa kolejność działań i dopasowanie ich intensywności do możliwości skóry.

Cztery etapy „treningu” skóry

1. Fundament: bariera hydrolipidowa

Pierwszym krokiem jest zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie bariery naskórkowej, która ogranicza utratę wody i chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Podstawę codziennej pielegnacji powinny więc stanowić łagodne oczyszczanie, nawilżanie i fotoprotekcja, uzupełniane – w zależności od potrzeb – kontrolowanym złuszczaniem.

W portfolio Sesderma znajdziesz m.in.:

HIDRAVEN - delikatny, pieniący się krem do mycia, który oczyszcza skórę bez naruszania jej naturalnej równowagi.

HIDRADERMA HYAL - linia wykorzystująca kwas hialuronowy, wspierająca intensywne nawilżenie i komfort skóry.

REPASKIN - wysoka ochrona przeciwsłoneczna pomagająca ograniczać skutki promieniowania UV i przeciwdziałać fotostarzeniu.

ABRADERMOL - preparat mikrozłuszczający, który wspiera usuwanie martwych komórek naskórka oraz wygładzenie powierzchni skóry.

2. Trening aktywny – składniki wprowadzane etapami

Kiedy skóra jest odpowiednio nawilżona i chroniona, można sięgnąć po bardziej zaawansowaną pielęgnację. Retinoidy, witamina C i inne substancje aktywne wspierają procesy odnowy, ochronę antyoksydacyjną oraz syntezę kolagenu. Powinny być jednak wprowadzane stopniowo, z uwzględnieniem indywidualnej tolerancji skóry.

C-VIT 5 - skoncentrowana pielęgnacja antyoksydacyjna z witaminą C, ukierunkowana na poprawę blasku, wyrównanie kolorytu i ochronę przed stresem oksydacyjnym.

RETI AGE 5 - intensywna kuracja przeciwstarzeniowa z retinoidami, wspierająca odnowę oraz poprawę gładkości, jędrności i struktury skóry.

3. Wsparcie profesjonalne

Domową pielęgnację można uzupełnić odpowiednio dobranymi procedurami gabinetowymi. Peelingi czy mikronakłuwanie pozwalają precyzyjnie pracować nad konkretnymi potrzebami, takimi jak nierównomierny koloryt, utrata jędrności, zmiany w strukturze skóry czy oznaki fotostarzenia. Rodzaj terapii oraz harmonogram zabiegów powinny być ustalane indywidualnie przez specjalistę. W profesjonalnych protokołach Mediderma wykorzystywane są m.in.:

FERULAC - peelingi oparte nakwasie ferulowym, stosowane w terapiach antyoksydacyjnych oraz zabiegach ukierunkowanych na poprawę kolorytu i oznaki fotostarzenia.

NANOPORE - system mikronakłuwania umożliwiający spersonalizowaną pracę nad wyglądem i strukturą skóry.

EXOSES–- profesjonalne preparaty z egzosomami pochodzenia bakteryjnego stosowane w protokołach wspierających regenerację, poprawę kondycji skóry i działanie przeciwstarzeniowe.

4. Ocena efektów i dostosowanie pielęgnacji

Ostatnim etapem jest regularna obserwacja skóry i modyfikowanie planu działania. Jej potrzeby zmieniają się pod wpływem wieku, pory roku, stylu życia, ekspozycji na słońce czy warunków środowiskowych. Pielęgnacja nie powinna więc być sztywnym schematem, lecz procesem, który ewoluuje razem ze skórą.

Co mówią dane?

W dwumiesięcznym badaniu obejmującym 42 uczestników, u których co 15 dni wykonywano zabieg mikronakłuwania w połączeniu z preparatem EXOSES LB+, odnotowano:

20% poprawy wyglądu powierzchni skóry,

25% redukcji przebarwień,

44% redukcji plam posłonecznych związanych z ekspozycją na promieniowanie UV.

Wyniki odnoszą się do konkretnego protokołu i nie potwierdzają skuteczności całej koncepcji skin fitness. Wskazują jednak, że systematycznie prowadzona terapia może przynieść mierzalne efekty w zakresie struktury i kolorytu skóry.

Skin fitness: chwilowy trend czy zmiana podejścia?

Niezależnie od tego, czy określenie skin fitness na stałe wejdzie do języka dermatologii i branży beauty, stojąca za nim idea odpowiada na wyraźną zmianę oczekiwań wobec pielęgnacji. Coraz ważniejsze stają się profilaktyka, konsekwencja oraz rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe