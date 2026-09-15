Słodka jesień na twarzy: makijaż Karmelowy

Jesień to czas zmian nie tylko w przyrodzie, ale i w naszych kosmetyczkach. Po lekkich, rozświetlających formułach lata, wracamy do bardziej konkretnych rozwiązań, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też lepiej radzą sobie z chłodniejszą aurą. Jakie trendy królują w makijażu tej jesieni?

Nowy trend edition essence „caramelted” to prawdziwa gratka dla miłośniczek jesiennego blasku. Zainspirowane płynnym karmelem, łączy w sobie ciepłe karmelowe odcienie, rozpływające się tekstury i błyszczące wykończenia – zapewniając makijaże o nieodpartym blasku. To kolekcja, która sprawi, że poczujesz się, jakbyś otulała się najdelikatniejszym, słodkim woalem.

Centralnym punktem makijażu inspirowanego karmelem są oczywiście oczy. Paleta cieni do powiek z kolekcji „caramelted” z pewnością zaoferuje całą gamę odcieni – od delikatnych beży i miodowych tonów, przez głębokie brązy z nutą pomarańczy, aż po mieniące się złoto i miedź. Kluczem jest budowanie głębi za pomocą matowych odcieni w załamaniu powieki i na zewnętrznym kąciku, a następnie dodanie błysku na ruchomej powiece i w wewnętrznym kąciku. Wypróbuj cienie o kremowej, rozświetlającej formule, które zapewnią efekt „mokrej” powieki, przypominającej świeżo roztopiony karmel.

Od mieniącej się palety różów i odżywczego olejku do ust po pieniący się żel pod prysznic: dzięki przepysznemu zapachowi karmelu kolekcja otula całe ciało cukierkową atmosferą, zamieniając każdą aplikację w małą słodką przyjemność.

Autor: essence/ Materiały prasowe

Autor: essence/ Materiały prasowe